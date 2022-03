Nu generalizez în stilul lui Radu Banciu, care spune că toți ăștia care dau cu piciorul în minge sunt de fapt niște idioți, pe care noi îi facem mari pentru că ne uităm la fotbal. Într-adevăr, dacă fotbalul ar avea audiența unui sport precum tirul cu arcul, de exemplu, statutul de vedetă n-ar exista pentru practicanții acestui sport, deci nici banii care le iau mințile. Pe de altă parte, sunt sigur că destui dintre ei și-ar fi găsit o cale onorabilă în viață.

Dar, caz particular, iată ce a făcut fotbalul din numitul Daniel Pancu, acel simpatic Pancone, acel ”E Pancu / Pancu italianu...”. Bagă și Florentin Petre capul în poză, dar Pancu ia caimacul. Fanatik-ul de la noi l-a băgat în seamă pentru că a jucat la Terek Groznîi și l-a cunoscut pe Kadîrov, prilej pentru Pancu să emită, între altele, monstruozitatea aia despre ”tradiția” omorârii femeilor la ceceni. Pentru chestia asta deja s-a delimitat de el o casă de pariuri care îl ținea de imagine, la fel ar trebui să facă orice televiziune care îl ține de analist. Cel puțin o vreme, căci era previzibil ce se va întâmpla. Multă lume dă în el ca surdul în clopot, dar s-au găsit și alții care au început să îi plângă de milă că a fost înțeles greșit. Bineînțeles că și el însuși a încercat s-o dreagă. Îl cred că regretă, dar dacă atât îl duce capul, trebuie să fie conștient că tot capul trage. L-am și auzit spunând cu regret la o televiziune ceva gen ”e război și eu am zis chestiile alea”. Într-adevăr, fără pic de empatie în circumstanțele date, în care luptători fanatici ceceni luptă departe de țara lor împotriva unor oameni cu care n-au nimic de împărțit, jucătorii noștri îl ridică în slăvi pe Kadîrov, prezintă în culori favorabile viața cecenilor, deși recunosc că n-au pus piciorul pe străzile din Groznîi! De fapt, ei erau ținuți într-o colivie aurită, îngrășați cu dolari de liderul cecen, care-și găsise și el jucărie un club de fotbal, ca toți limitații care se trezesc cu bani și/sau putere. Și, se știe, supradoza de bani câștigați ușor afectează grav discernământul!