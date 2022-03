Eveniment cultural

Evenimentele dedicate manifestărilor din cadrul Zilelor USV continuă în următoarele zile sub genericul ”Omul și Cartea”.

Astfel, în cursul dimineții de luni, 7 martie, începând cu ora 11.00, Biblioteca USV va găzdui în Sala de Lectură cu Publicații Economice și Inginerești din Corp E o întâlnire de suflet cu profesorul univ. dr. ing. Radu Leontie Cenușă, Profesor Emeritus al USV. Invitați la întâlnire vor fi prof. univ. dr. ing. Ion Barbu, de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, șef lucrări dr. ing. Ciprian Palaghianu, decan al Facultății de Silvicultură din cadrul USV, conf. univ. dr. ing. Sergiu Horodnic din cadrul USV și conf. univ. dr. ing. Leonard Mihai Duduman, redactor-șef al Revistei de Silvicultură și Științe ale Naturii ”Bucovina Forestieră” din cadrul USV.

În cadrul acelorași manifestări dedicate Zilelor USV, Biblioteca universitară organizează în cursul dimineții de marți, 8 martie, în aceeași sală, începând cu ora 11.00, un moment cultural inedit constând dintr-o dublă lansare de carte.

Vor fi astfel prezentate publicului volumele ”Herta Müller interkulturell”, apărut sub egida Casei Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2020, sub semnătura conf. univ. dr. Raluca Hergheligiu Dimian, și ”Handbook of Halophytes. From molecules to ecosystems towards biosaline agriculture” vol. 1, 2, 3, Editura Springer, 2021, sub semnătura autorului şef de lucrări dr. Marius-Nicușor Grigore.

Raluca Hergheligiu Dimian este conferențiar universitar dr. la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și cercetător asociat în cadrul centrului de cercetare „Paul Celan” de la Ecole Normale Superieure din Paris. Este autoare a patru volume, a mai multor articole științifice apărute în revistele de specialitate și coordonatoare a șase volume colective, fiind titulară a numeroase burse de specialitate în străinătate (Paris – Franța, Regensburg, Konstanz, Berlin și Dresda – Germania).

Marius-Nicușor Grigore este șef de lucrări dr. în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din anul 2020. Domeniile de cercetare ale tânărului autor sunt morfologia și anatomia plantelor, fiziologia și ecofiziologia vegetală, didactica Biologiei. El este autor și coautor a nouă volume și a numeroaselor articole științifice apărute în reviste prestigioase din lume.

În cadrul evenimentului de marți, actorul Cosmin Panaite de la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava va susține un moment de lectură.