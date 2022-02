Investiție

Biroul vamal de frontieră Siret va fi modernizat printr-un proiect european în valoare de peste 10 milioane de euro, în vederea fluidizării traficului prin acest punct de trecere a graniței cu Ucraina. Prezentarea oficială a proiectului, care în momentul de față este scos la licitație, a avut loc vineri, la Siret, în prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a șefului Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighet, Florin Coman, a directorului adjunct al Direcției de Supraveghere și Control Vamal, Adrian Videanu și al șefului Biroului Vamal Suceava, Adrian Ancuța.

De precizat că prin implementarea acestui proiect se are în vedere reducerea timpului de staționare al participanților la trafic care tranzitează frontiera în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Siret, în special pentru traficul de mărfuri. În urma lucrărilor care vor fi efectuate se are în vedere scăderea timpilor de staționare, în special ai transportatorilor de marfă, pentru efectuarea activităților specifice vamale, cu cel puțin 25%. Astfel, în urma implementării proiectului se are în vedere reducerea timpilor de așteptare la trecerea frontierei prin Vama Siret cu trei minute la un autoturism, 5 minute la un microbuz, 15 minute la un autocar și 30 minute la un autovehicul de marfă. După modernizare, Biroul Vamal Siret va fi dotat și cu un echipament de scanare ultramodern, cu raze X, care va fi utilizat pentru a efectua controlul vamal nedistructiv al containerelor, autovehiculelor rutiere (camioane, remorci, semiremorci, autobuze, microbuze, autoturisme) și mărfurilor transportate cu acestea. Potrivit autorităților prezente la lansarea proiectului, în Vama Siret va fi construit un nou terminal pentru transportul de mărfuri, în timp ce pentru călători, accesul în vamă va fi păstrat în aceeași locație. De asemenea, prin proiect vor fi realizate lucrări de reabilitare a clădirilor Biroului Vamal Siret și reabilitarea întregii suprafețe a punctului de trecere a frontierei.

În conferința de presă de prezentare a proiectului, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să precizeze faptul că „este o pură întâmplare că acest eveniment se suprapune cu situația deosebită din Ucraina”. „Eu salut că am ajuns în sfârșit la start cu acest proiect care a fost cerut de noi, județul Suceava, de foarte mult timp. Era nevoie de modernizarea acestui punct vamal. S-a întârziat pentru că au fost niște erori în ceea ce privește unii indicatori tehnico-economici, din ce știu eu. Dar în sfârșit, un proiect de 10 milioane de euro a ajuns la start”, a spus Gheorghe Flutur.

El a adăugat că înainte de începerea războiului din Ucraina a avut discuții cu autoritățile din această țară, care i-au transmis că Guvernul ucrainean avea și are preocupări pentru modernizarea rutei rutiere din graniță spre Cernăuți, „în așa fel încât coridorul acesta Baltica – Marea Neagră să fie pus în legătură”. El a spus că modernizarea Vămii Siret este o investiție extrem de importantă, în perspectiva creșterii traficului prin acest punct de trecere al frontierei.

Valoarea proiectului este de 51,485 milioane de lei, fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Termenul de finalizare al lucrărilor este data de 31 decembrie 2023.