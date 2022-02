Solidaritate

Unul dintre saloanele de lux din Suceava, cel de la hotelul Mandachi, a devenit, de câteva zile, un adevărat adăpost pentru refugiații din Ucraina care au fugit din calea războiului. Încă de la intrarea în sala de evenimente, locul fastuoaselor ornamente care de obicei împodobeau și ocupau zona respectivă a fost luat de munți de haine, în special pentru copii, de cutii cu alimente, de pamperși și produse de igienă, toate donate de cei care au dorit într-un fel sau altul să vină în sprijinul celor care au lăsat totul în urmă. Și în imensa sală de evenimente, momentan doar pe jumătate, locul meselor a fost luat de saltelele întinse pe jos, pe care refugiații pot să doarmă, cât au nevoie.

Majoritatea lor sunt femei, mame care au ajuns singure cu copiii lor în județul Suceava, având în vedere că după instituirea legii marțiale, bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani nu mai sunt lăsați să plece din Ucraina. Pentru oricine ajunge în această sală, imaginea actuală este fără doar și poate una cutremurătoare. Pe masa la care de obicei stau mirii acum sunt seturi de creioane colorate, foi de hârtie și jucării pentru copii, iar în imediata apropiere este un pătuț în care au fost puse mai multe jucării de pluș, mașinuțe și păpuși. Iar în mijlocul sălii, pe ringul care în alte vremuri era plin de nuntașii veniți la nunțile de sute de persoane organizate aici, se jucau, duminică, circa zece copii, victime nevinovate ale războiului din Ucraina, doar o foarte mică parte dintre cei care au fost nevoiți să plece din liniștea căminelor în care trăiau fără nici o grijă până acum. În cursul zilei de sâmbătă, în sala de evenimente a hotelului Mandachi erau cazate câteva zeci de persoane venite din Ucraina, unele cu dorința de a rămâne în continuare în zona Sucevei, iar altele având în plan să plece în alte țări ale Europei, acolo unde se află alți membri ai familiilor lor.

Marina, în vârstă de 26 de ani, trăiește cu spaima înrolării soțului în armată

Una dintre mamele singure care și-au găsit refugiul în România este Marina, în vârstă de 26 de ani, din satul Porubne. Aceasta a ajuns să se cazeze în sala de evenimente a hotelului Mandachi împreună cu fetița sa în vârstă de cinci ani și o cumnată. Cu lacrimi în ochi, femeia ne-a spus că a lăsat totul în urmă, iar acum trăiește cu spaima înrolării soțului în armată. „Am venit aici vineri, noi două: o femeie cu copil și cu cumnata. Ce aveam să facem acasă? Am lăsat totul în urmă, avere, tot. Am lăsat tot ce am avut acasă și am plecat. Nu știm ce ne așteaptă și ce vom face”, a spus Mariana. Ea a mărturisit că vorbește în permanență cu soțul ei, dar îi este teamă că acesta va fi înrolat. „Soțul a rămas în Ucraina și nu a putut trece. E bine, vorbesc cu el, dar nu a putut trece. Nu îi dă drumul pentru că e posibil să îl ia în armată”, a mai spus femeia, care a mărturisit că intenționează să plece în Italia, acolo unde se află mama sa.

Iana, printre puținele refugiate care au reușit să treacă granița împreună cu soțul. A stat 28 de ore la coada din vamă

Una dintre puținele femei din Ucraina care au reușit să treacă granița împreună cu soțul și copilul este Iana, în vârstă de 24 de ani, care a plecat joi din Cernăuți. Înainte de a ne povesti prin ceea ce a trecut până a ajuns în România, Iana a ținut să mulțumească tuturor românilor, României, pentru sprijinul dat cetățenilor din Ucraina care au ales calea exilului. „Tare vă mulțumim frumos în numele întregii Ucraine. Mulțumim întregii Românii și tuturor oamenilor care mult bine au făcut pentru noi. Și vă mulțumesc tare frumos pentru tot ce ați făcut. Noi când am intrat, când am trecut cordonul nu puteam înțelege că voi faceți asta pentru noi, atât de mult bine. Și mâncare, și tot. Nu știu cum să vă mulțumim vouă, în numele tuturor oamenilor care au trecut în România și poate nu știu a grăi în română. Vă mulțumim frumos din partea Ucrainei și să vă binecuvânteze și să vi se întoarcă acest bine cu mult mai mult”, a spus Iana.

Ea mărturisește că se bucură că a reușit să ajungă împreună alături de soț, copil și soacra sa, deși a lăsat un trai bun. „Am lăsat tot și ne-am dus. Am plecat pentru că am văzut ce mari greutăți sunt în alte locuri din Ucraina și nu știam dacă totul nu vine și la noi în Cernăuți. Noi când am ieșit, în Cernăuți era încă totul bun. Dar nu știam ce se va întâmpla”, a mai spus Iana. Ea a spus că a reușit să fie în continuare cu soțul său pentru că au fost printre primii care au trecut în România. Femeia a mai adăugat că intenționează ca de la Suceava să plece cu familia către București pentru a căuta un loc de muncă.

Mandachi: Cei mai mulți dintre refugiați vor să rămână aproape de graniță pentru a se putea întoarce

Prezent printre refugiații cazați în sala de evenimente și în hotelul Mandachi, Ștefan Mandachi a spus că până în momentul de față nu poate estima exact câți refugiați au fost cazați, însă cu siguranță sunt de ordinul sutelor. „Fluxul este enorm! Vineri seara au venit câteva zeci de oameni. Apoi au plecat câteva zeci de oameni, au revenit aproape 100 de oameni. Am cazat refugiați în toate camerele pe care le-am avut libere. Inclusiv biroul pe care îl folosesc eu este folosit pentru refugiați. Au stat foarte mulți oameni și în recepție și în restaurantul hotelului și au dormit efectiv pe canapea până au fost luați de rude sau prieteni pentru a pleca mai departe, în țară sau în străinătate”, a declarat Mandachi, care a adăugat că din ceea ce a discutat cu majoritatea refugiaților, aceștia își doresc să rămână în zona Sucevei, cât mai aproape de graniță, pentru a putea reveni acasă după finalizarea războiului. El a spus că toți cei care sunt cazați la el primesc trei mese calde pe zi. „Am deschis și restaurantele din Suceava unde pot să mănânce gratuit toți refugiații care au buletin de Ucraina. Iar de azi am deschis pentru ei locațiile din Vaslui, Huși, Galați, Sfântu Gheorghe, Baia Mare. În același timp, am pus la dispoziția refugiaților și un autocar de 50 de locuri. Avem locuri de cazare oferite din toată țara. Pentru că am făcut o echipă de nouă oameni care centralizează și sună și preiau de la cetățeni informații și ofertele de locuri de cazare, cu ghilimele de rigoare. Pentru că oamenii din toată țara își oferă apartamente, hotelurile și tot ce au. Noi facem și această centralizare pentru toată țara, dar ucrainenii nu prea vor să se depărteze de Suceava pentru că ei speră să se întoarcă înapoi”, a spus Mandachi.

El a precizat că sala de evenimente are o capacitate de circa 300 de paturi. Ștefan Mandachi a arătat că în momentul de față sunt amplasate peste 80 de saltele și a făcut un apel la oamenii de bine să doneze paturi de campanie pentru refugiații care vor continua să vină în această locație. El a declarat că a făcut un apel și la autorități pentru a aloca paturi de campanie pentru a fi amplasate în această locație. „Eu am pus la dispoziție toate restaurantele, hotelul, sălile de evenimente, spațiile de dușuri și depozitul. Sincer să spun, ar mai fi nevoie de saltele. Dar ar fi bine să le schimbăm cu niște paturi. Dacă ne-ar putea ajuta ministerul să putem înlocui aceste saltele cu niște paturi mai înalte”, a mai spus Mandachi. El a ținut să mulțumească în mod special echipei sale care coordonează întreaga activitate, formată din nouă persoane, cărora li s-au alăturat și un număr foarte mare de voluntari.

Poveștile incredibile ale unor refugiați din Ucraina. Un adolescent de 14 ani a trecut singur granița

Ștefan Mandachi a ținut să precizeze că în timpul petrecut printre refugiați a putut să afle mai multe povești incredibile ale unora dintre aceștia. „Aseară, o femeie cu trei copii cazată într-un birou din hotel a decis ca dimineață să se întoarcă în Ucraina, deoarece nu mai putea rezista știind că soțul ei a rămas pe front. Avem zeci de copii și adulți refugiați în hotel, nu pot cuantifica precis numărul lor, întrucât mulți vin, mulți pleacă. Cei mici joacă mingea, aleargă, nu înțeleg ce se petrece, dar am cunoscut ieri un copilaș de vreo 3 ani care n-a putut schița niciun sunet timp de mai multe ore, probabil traumatizat de împușcături. Abia seara a început să vorbească și să râdă”, a spus Ștefan Mandachi, el adăugând că a rămas impresionat și de un băiat în vârstă de 14 ani, care a ajuns la hotel în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 00:15, care a trecut singur granița. După ce s-a odihnit, adolescentul a plecat dimineață la Sibiu cu o mătușă.