Iată că fotbalul nu e numai despre Kilian Mbappé, dacă ne referim la ceea ce vine din urmă. Imediat ce s-a transferat la o mare echipă, un alt tânăr jucător s-a făcut imediat remarcat, dacă nu cumva mai corect ar fi să spunem că ne-a luat ochii tuturor. Este vorba desigur despre Dușan Vlahovic, care era bun și înainte, doar că statutul de ”rising star” trebuie confirmat odată cu saltul în carieră. Iar văzând ce poate face acest atacant care tocmai a împlinit 22 de ani (cu un an mai tânăr decât Mbappé, cu o jumătate de an mai ”bătrân” decât Haaland), parcă mi-am amintit de van Basten și Henry. Longilin și tehnic, inteligent și cu forță de pătrundere. L-am urmărit în două meciuri întregi la Juventus, la interval de câteva zile, și am remarcat multe lucruri, dar mai ales felul în care evită ofsaidul. Băiatul ăsta chiar știe jocul, nu e numai instinctiv, așa cum sunt mulți atacanți (prea mulți). Mi-au plăcut în mod special două goluri, ambele pe lansare cu minge lungă, dar finalizate atât de diferit! Merită descrise cu lux de amănunte. În meciul cu Villarreal din Liga Campionilor, la golul ăla din secunda 30 și ceva, a venit repede pe linia fundașilor, dinspre poartă, și a zvâcnit înapoi odată cu pasa. Cum era plecat de pe loc, că schimbase direcția, l-a devansat un fundaș și aici a venit cu preluarea aproape în spate, cu interpunerea corpului și șut din întoarcere la lung. Splendid! Apoi, la Empoli, s-a lansat dintre fundași, mingea i-a venit puțin în spate și nu a ales s-o potolească, pentru că și-ar fi pierdut poziția, ci și-a tras-o cu călcâiul, la remorcă, finalizând apoi cu scăriță. Ce atacant! Și Mbappé a preluat sâmbătă cu călcâiul, aerian, alt tip de execuție, dar tot spectaculoasă. Pe acești doi tineri atacanți o să-i vedem la Mondiale (reamintesc, Serbia s-a calificat de pe primul loc în grupa Portugaliei!), din păcate nu și pe Haaland.

Îi înțeleg așadar pe fanii Fiorentinei că sunt înfuriați din cauza faptului că l-au pierdut pe Vlahovic, beneficiară fiind aceeași nesățioasă Bătrână Doamnă, dar furia lor ar trebui să se îndrepte către oficialii clubului viola, cei care au ales banii în mijlocul sezonului, în locul forțării unui loc de Liga Campionilor. Căci Fiorentina cu Vlahovic ar fi fost acum în coasta unui Juve fără Vlahovic.