Ajutor

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a pus umărul la transferarea de alimente și bunuri refugiaților care așteaptă de zeci de ore la graniță pentru a intra în România prin Vama Siret. Gheorghe Flutur a spus că sâmbătă seara au fost transferate spre Ucraina alimente și diverse bunuri pentru a fi donate cetățenilor ucraineni care așteaptă de mai multe ore să intre în România, dar și persoanelor care s-au refugiat în regiunea Cernăuți.

„Este o inițiativă convenită cu cei care aveau aduse alimente. Am descărcat patru microbuze în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, acolo unde m-am întâlnit cu viceguvernatorul Arthur Muntean, care, la solicitarea pe care am făcut-o, a fost trimis de la Cernăuți să primească aceste ajutoare”, a declarat Gheorghe Flutur. El a arătat că în cele patru microbuze erau ajutoare constând în alimente, pături, haine și apă minerală. Președintele CJ Suceava a mai adăugat că tot sâmbătă seara, în Ucraina au mai pleca alte patru microbuze pline cu saltele și alimente. „Mulțumesc celor care au făcut aceste donații și erau în Vama Siret. Toate aceste donații au fost făcute de persoane fizice, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și asociații non-profit. Le mulțumesc tuturor și de asemenea am primit mulțumiri de la frații noștri de la Cernăuți”, a afirmat Gheorghe Flutur, care a arătat că, în principal, aceste donații vor ajunge la persoanele care stau la coadă la graniță pentru a intra în România, precum și la ucrainenii care s-au refugiat în Cernăuți. „Socotesc că cel mai bine aceste ajutoare pot fi gestionate prin Crucea Roșie și de aceea am intermediat o întâlnire între Crucea Roșie România și Crucea Roșie Ucraina ca să vadă cum să-i ajute”, a încheiat Gheorghe Flutur.