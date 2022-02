Oficial

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit, duminică după-amiază, în Vama Siret, cu guvernatorul Regiunii Cernăuți, Serghii Osaciuk, pentru a stabili mai multe acțiuni comune în vederea gestionării actualei situații de la frontieră, în condițiile în care mii de persoane trec în România, dar și modul de gestionare a ajutoarelor care ar urma să fie trimise în Ucraina pentru populație.

Gheorghe Flutur a fost însoțit de prefectul județului, Alexandru Moldovan, și de președintele Crucii Roșii România. Încă de la început, Gheorghe Flutur i-a transmis guvernatorului din Cernăuți că a venit la întâlnirea cu acesta în calitate de prieten, ca vecin din partea Sucevei și a României. „Am venit să vă spun că suntem aici să vă ajutăm. Îmi pare foarte rău și ne pare foarte rău pentru agresiunea Rusiei asupra țării dumneavoastră, o agresiune nedreaptă, o agresiune barbară. Dar trebuie să vă felicit că ați câștigat simpatia lumii întregi. Lumea întreagă vă apreciază cu lacrimi în ochi pentru eroism, pentru o cauză nobilă să vă apărați țara și pentru drumul de independență pe care vi l-ați ales”, a declarat Flutur. El a adăugat că înainte de întâlnire a discutat cu premierul României, Nicolae Ciucă.

Gheorghe Flutur a transmis că apreciază faptul că a început fluidizarea traficului în frontieră pe partea ucraineană, în special pentru mamele cu copii. Președintele CJ l-a asigurat pe Serghii Osaciuk că pe partea românească a graniței există o organizare cu tabere, alimente, autocare, microbuze, cu care refugiații pot pleca spre diferite hoteluri din România. „Dacă puteți, există foarte mulți oameni cu alimente, cu pachete multe dincolo și dacă putem intra să le distribuiți și în interior am fi bucuroși. Lumea este foarte mobilizată să vă ajute și mă gândesc să ne organizăm să intrăm cu mașini, cu ajutoare către dumneavoastră”, a declarat Flutur. El a spus că are și mai multe mesaje din partea premierului României, unul dintre acestea fiind dorința de a pune la punct împreună transportul de ajutoare pe calea ferată la Vadu Siret. „Fie că vorbim de combustibil, alimente, haine, aș vrea să stabilim oameni de contact și să demarăm această acțiune. Premierul României m-a rugat să vă spun această problemă, că dorim să venim cu ajutoare în zona Vicșani – Vadu Siret. De asemenea, avem o solicitare, pentru că sunt transportatori, mulți șoferi de tir care sunt de multe zile blocați în trafic, să ne ajutați să plece, să deblocăm granița. Am vrea să le trimitem și niște alimente dacă se poate pentru că au nevoie de alimente. Dar cel mai bine ar fi să putem să asigurăm un culoar”, a precizat Flutur. El a făcut și o solicitare cu privire la stabilirea unui culoar de trecere pentru sutele de tiruri cu ajutoare care ar putea transporta ajutoare pentru populația ucraineană.