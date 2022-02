Solidaritate

Comunitatea din Mitocu Dragomirnei nu a rămas indiferentă la necazul prin care trec vecinii ucraineni. Mai mulți voluntari, pompieri din comună, în frunte cu primarul Radu Constantin Reziuc, au încărcat un microbuz plin cu alimente, apă și au mers în Vama Siret, unde au împărțit vineri seară alimentele refugiaților. De asemenea, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Constantin Reziuc, a declarat că sunt 16 locații în comună care pot fi folosite pentru cazarea refugiaților ucraineni. La nevoie, a mai spus primarul Reziuc, poate fi pus la dispoziția refugiaților și Căminul Cultural, unde, dacă se pun câteva paturi de campanie, saltele etc., pentru o perioadă ar putea fi găzduiți refugiați ucraineni care fug din calea războiului.

Alături de primarul Reziuc s-au aflat și consilieri locali, vorbitori de limbă rusă, care au ajutat în vamă ca translatori, dar și mulți voluntari din Mitocu Dragomirnei, din Lipoveni și alte sate limitrofe. „Nu putem să fim nepăsători la necazul vecinilor noștri. Eu le-am dat doar un impuls oamenilor din comună, dar ei au fost cei care s-au mobilizat exemplar, și pentru asta le mulțumesc mult. Le mulțumesc pentru implicare. Am dat un semnal și ei s-au mobilizat singuri. Vom ajuta în continuare cu tot ce putem”, a declarat primarul Reziuc, care a recunoscut că ideea de a se implica cât mai repede i-a venit după ce a văzut că alți voluntari, precum George Hapca, fac live-uri pe Facebook și mobilizează oamenii să nu rămână indiferenți la necazul prin care trec ucrainenii. „Am văzut, am văzut, am văzut și am zis hai și noi”, recunoaște primarul.