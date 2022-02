Alături la nevoie

Mamă a unui copilaș de aproape doi ani, consilierul județean Larisa Blanari s-a deplasat vineri în Vama Siret și a rămas profund impresionată de drama prin care trec familiile care se refugiază din calea războiului din țara vecină. Alături de Larisa Blanari au fost Vasile Maciuc și Alexandra Bujor, care, la rândul lor, au empatizat cu suferința oamenilor din Ucraina.

”Uneori puțin înseamnă de fapt totul! Spun asta pentru că am încercat, atât cât am reușit, să aduc un strop de speranță! Și viața despre asta este! Din zecile de persoane cu care am vorbit vineri, o mămică și cei doi copii ai ei, unul de un an și celălalt de 5 ani, au reușit să se întâlnească și să rămână împreună. În tot acest timp am avut și sprijinul familiei Chiriac și împreună am reușit să îi aducem pe frații mamei, care fuseseră duși la centrul de imigrări de la Rădăuți. Astfel, familia reunită este cazată, atât cât e nevoie, la pensiunea familiei Chiriac din Siret”, a mărturisit Larisa Blanari.

Pentru a veni în sprijinul oamenilor care fug de conflictul militar din Ucraina, Larisa Blanari a închiriat o pensiune la intrarea în Siret, acolo unde va caza familii de refugiați, în special mame cu copii. Primele persoane au ajuns la pensiunea din Siret încă de vineri seară și vor sta acolo până când vor putea pleca spre rudele sau prietenii pe care îi au prin România sau prin alte țări din Europa. În prima noapte, la pensiune au stat 6 mame și 9 copilași, plus o familie de oameni mai în vârstă, care în dimineața zilei de sâmbătă a fost preluată de niște cunoscuți și transportată la Târgu Mureș.

Aflată în mijlocul valului mare de refugiați care fugeau din calea războiului din Ucraina, Larisa Blanari a empatizat cu oamenii. Lacrimile mamelor care se vedeau în siguranță alături de copii au fost un adevărat șoc și vor rămâne întipărite multă vreme în memorie. În afara vorbelor bune și a faptului că le-a oferit cazare celor aflați în suferință, Larisa Blanari a împărțit la intrarea în țară sute de plăcinte, ciocolate și sticle cu apă, un sprijin mic pentru oamenii care fug de război, dar extrem de apreciat de acești năpăstuiți.