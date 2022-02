Cercetări

Compania ENEL va face obiectul unor ample cercetări penale după ce zeci de persoane s-au plâns că au ajuns peste noapte clienții acestui furnizor, deși nu au depus niciodată vreo solicitare în acest sens și nici nu au semnat efectiv vreun document. Inițial, aceste sesizări au ajuns la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava, dar reprezentanții acestei instituții au ajuns la concluzia că este vorba de fapte penale, astfel încât au transmis datele către Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Suceava.

Despre o parte din aceste cazuri, cotidianul Monitorul de Suceava a scris de la începutul acestui an, iar unele situații au fost remediate de cei de la ENEL. Mai exact, contractele abuzive au fost anulate, iar consumatorii au revenit la situația anterioară. Asta nu înseamnă însă că faptele penale nu există, iar în aceste cazuri se poate vorbi nu doar de fals în înscrisuri, ci și de folosirea datelor personale fără acceptul celor în cauză. Poate cel mai frapant caz a fost al unei femei din Gura Humorului, care a primit un contract de la ENEL semnat de soțul care era mort de doi ani. Dar nu este singurul caz de acest fel, iar sesizările curg în valuri.

Ieri dimineață, o tânără a depus o plângere la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava. Ea reclamă că bunicul ei, un bărbat de 85 de ani, din Solca, a fost trecut de la E.ON la ENEL fără să își fi dorit acest aspect. ”În luna decembrie a anului 2021 am primit acasă o înștiințare cum că începând cu data de 19.10.2021 Enel este noul furnizor de energie electrică. Într-o prima fază am crezut că este o greșeală. Cum hârtia a ajuns între sărbători, am sunat abia în data de 3 ianuarie la Enel să vedem de fapt că nu este greșeală, ci că într-adevăr noul furnizor de energie sunt ei. Am venit la punctul de lucru din Iulius Mall și am cerut contractul, noi neavând nimic pentru că nu am semnat nici un contract. Datele din cartea de identitate ale bunicului corespund, el fiind titular de contract, ce nu corespunde este semnătura și numărul de contact. În data de 27.01.2022 am făcut o a doua sesizare telefonică și am spus că dacă nu mă contactează un reprezentant Enel să-mi explice de unde au datele voi merge la poliție. Luni, 03.02.2022, am fost sunat de o domnișoară care mi-a spus că a verificat sesizarea mea și că semnătura din contract este a titularului. I-am spus că dacă demonstrez în instanță că semnătura nu este a titularului cum se rezolvă? A început să se agite să-mi spună că asta este ce a văzut în urma sesizărilor mele și că dacă nu ne convine să reziliem contractul. Să trimitem copie la buletin și mi-a închis telefonul fără ca eu să mai pot spune ceva”, a relatat nepoata octogenarului din Solca.

Cu alte cuvinte, pe lângă faptul că au fost puși în fața unei situații neplăcute, creată din vina unor angajați ENEL, oamenii sunt tratați nu doar cu indiferență, ci chiar repeziți. Până la închiderea ediției, reprezentanții ENEL nu au oferit un punct de vedere referitor la acest val de plângeri și nici despre acest ultim caz semnalat.