Proiect

Elevi și profesori de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au participat recent la un schimb de experiență în Slovenia, în cadrul unui proiect Erasmus, la care participă 5 țări: Grecia, România, Italia, Slovenia și Turcia.

Proiectul Erasmus+ „Friend me, don’t bully me” se derulează începând cu 1 septembrie2020, în parteneriat cu încă patru țări europene, timp de doi ani.

A doua mobilitate a proiectului a avut loc la Școala Gimnazială din Brezice, Slovenia, în perioada 24-28 ianuarie 2022. Cadre didactice și elevi din cele cinci țări (Grecia, România, Italia, Slovenia și Turcia) au participat la diverse activități, workshopuri și vizite organizate de școala gazdă.

Programul pregătit de gazde s-a intitulat „Working together for breaking down the prejudices”, fiind centrat pe activitățile menite să atragă atenția asupra fenomenului bullying ce include hărțuirea în școli, intimidarea, violența fizică, amenințări, tachinarea, excluziunea socială sau abuzul emoțional.

Directoarea Colegiului de Artă Suceava, prof. Alexandra Bejinaru, a explicat că bullying-ul în școli este un factor cheie în părăsirea timpurie a școlii, având efecte grave pe termen scurt și lung prin afectarea sănătății mintale și performanței academice a copiilor, de aceea este necesar un astfel de proiect.

Programul a inclus vizite culturale în capitala Sloveniei,Ljubljana, și în capitala Croației, Zagreb,precum și o întâlnire oficială cu primarul orașului Brezice, oraș din Slovenia. Workshopurile în care elevii și profesorii celor cinci țări au lucrat au inclus echipe transnaționale ce au colaborat în mod eficient pentru a realiza produse pe teme legate de bullying și impactul acestui fenomen asupra elevilor și a societății.

Elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au avut ocazia de a cunoaște copii din cele 4 țări invitate și au legat prietenii frumoase. Robert Oanea, Elisa Șerban, Sebastian Boca, Denisa Crăciunescu, Carla Alexa, Izabela Strugariu, Ioana Strugaru și Ioan Dănuț Coca au participat cu entuziasm la toate activitățile propuse și au mărturisit că participarea în acest proiect a fost pentru ei o nouă experiență plină de provocări, o oportunitate de a interacționa cu culturi diferite, de a descoperi și interese și preferințe comune și șansa de a comunica într-o limbă străină, îmbunătățindu-și astfel cunoștințele de limba engleză și învățând că diversitatea este o parte frumoasă si importantă din identitatea europeană.

Profesorii participanți la schimbul de experiență din Slovenia (Liliana Stela Balan și Monica Petruța Arotăriței) au declarat la rândul lor că impactul general așteptat al proiectului constă în schimbarea de atitudine a elevilor, părinților, partenerilor școlii, precum și a comunității locale asupra relațiilor transformative bazate pe valori, gândire critică, promovarea cooperării și comunicării autentice. Următoarea mobilitate va fi în perioada 7-11 martie, la Suceava, și se va intitula „Drama against bullying”.