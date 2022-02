Întrebări fără răspuns

Stema Sucevei, destul de prezentă pe străzile din municipiul reședință de județ, regăsindu-se în stații de autobuz, în fața unor instituții publice ori pe taxiuri, apare modificată în inscripțiile de dată mai recentă. Detaliul a fost sesizat de un sucevean, care a adunat fotografii cu stema veche și cea mai nouă. Diferența este că în inscripțiile mai noi, deasupra coroanei cu șapte turnuri, nu mai apare bourul negru. Acest detaliu poate părea mărunt, însă ca simbolistică nu este deloc așa.

După cum se arată chiar pe site-ul Primăriei municipiului Suceava, la capitolul stema Sucevei și semnificațiile ei, ”Capul de bour, amplasat deasupra coroanei murale, demonstrează că această urbe a fost odinioară capitala Moldovei”. Așadar, mergând pe interpretarea simbolurilor, din noua stemă nu mai rezultă că Suceava a fost capitala Moldovei medievale a lui Ștefan cel Mare. O problemă delicată și un semn de întrebare care se ridică chiar azi, 10 februarie, data atestării Cetății de Scaun a Sucevei.

”Eu consider că se inoculează tot mai mult un bucovinism deșănțat”

Lucian Spetcu, suceveanul care a sesizat dispariția simbolului, este de părere că această modificare nu este tolerabilă și a cerut Primăriei municipiului Suceava răspunsuri, printr-o adresă scrisă. Solicitarea acestuia nu a primit încă răspuns:

”Privind la stațiile modernizate și la noua fațadă a Primăriei municipiului Suceava, unde apare stema Sucevei, și comparând cu alte inscripții oficiale ale Primăriei Suceava, am constatat eliminarea de pe coroana de piatră a zimbrului (bourului) care simbolizează statutul de fostă capitală a Moldovei. Am discutat cu o persoană avizată, care mi-a relatat că descrierea de pe site-ul Primăriei municipiului Suceava este stema folosită în perioada 1930-1947. Din păcate, ce avem în text nu are legătură cu imaginea (foto 1).

Aș fi tentat să cred că dispariția zimbrului de pe coroană s-a strecurat din lene sau din dezinteres, dar această <scăpare> vine în urma unui șir de întâmplări mai mult sau mai puțin digerabile. După reabilitarea Cetății de Scaun, la intrare nu a mai fost așezată stema Moldovei, dar când a fost reabilitat Muzeul de Istorie stema austro-ungară a fost așezată la loc de cinste. Eu consider că se inoculează tot mai mult un bucovinism deșănțat”, spune Lucian Spetcu.

Nu știm dacă cineva a dus lucrurile atât de departe ori dacă nu este vorba de modificări de însemne pe care cei care le-au făcut nici nu le-au observat ori nu au dat importanță semnificației.

Detalii care nu coincid

Cei de la Primăria municipiului Suceava invocă Hotărârea 685/1998, privind aprobarea stemelor unor municipii, un document oficial pe care l-au pus în aplicare. Într-adevăr, în această hotărâre de Guvern stema apare fără capul de bour de deasupra coroanei. În acest caz, acel HG din 1998 nu a fost pus în aplicare corect la vechile steme.

Totuși, sunt detalii care nu coincid și nu este exclus ca și această hotărâre de guvern să aibă o scăpare.

Cert este că pe site-ul Primăriei municipiului Suceava, la descrierea stemei, apare scris acest detaliu esențial ”Capul de bour, amplasat deasupra coroanei murale, demonstrează că această urbe a fost odinioară capitala Moldovei”, iar pe stema alăturată elementul nu mai apare.

Cel mai normal și corect ar fi ca Primăria municipiului Suceava să solicite un punct de vedere oficial, de la specialiști, pentru a i se comunica oficial stema corectă și completă a Sucevei medievale.

Cel mai aproape și mai avizat ar putea fi Institutul Român de Genealogie și Heraldică ”Sever Zotta” Iași.