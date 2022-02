Campania umanitară continuă

Aproape 30.000 de euro s-au adunat din donații, într-o săptămână, pentru copilul în vârstă de 4 ani, din Fălticeni, diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică, deficit imun sever, care are nevoie urgent de ajutor financiar pentru a continua tratamentul la o clinică din Italia.

Părintele Alexandru Lungu, preot slujitor la Parohia Așezământul de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” Fălticeni, a lansat această campanie umanitară pentru ajutorarea lui Sebastian, campanie la care s-a alăturat și Monitorul de Suceava.

Copilul bolnav poate să continue tratamentul în Italia, la Clinica Bambino Gesu Roma, doar cu ajutorul oamenilor de bine care vor să-l ajute financiar. Oamenii și-au arătat deja compasiunea și au donat.

„Am pornit alături de un prunc de doar 4 ani într-o călătorie lungă și anevoioasă. Ținem să mulțumim tuturor celor care până la acest moment au așezat după putere o cărămidă la recuperarea sănătății acestui copil, încercat de o grea suferință. Am decis, alături de familia lui Sebastian, să vă aducem la cunoștință suma pe care cu ajutorul dumneavoastră am reușit să o adunăm, în vederea transferului lui Sebastian într-o clinică din Italia, unde va beneficia de o șansă în plus la soluționarea acestei mari provocări prin care este nevoit să treacă”, a transmis părintele Alexandru Lungu, completând că până la acest moment (bilanțul de pe 8 februarie) s-au strâns următoarele sume, atât în lei cât, și în euro: 106.157 lei și 7841 de euro. „Așadar, din totalul de 50.000 de euro, am reușit în decursul unei săptămâni să ajungem la mai bine de jumătate din sumă, aproximativ 30.000 de euro. Vă mulțumim și totodată sperăm să rămâneți în continuare alături de Sebastian, pentru a strânge cât mai repede restul de bani. Mulțumim întregii comunități din Fălticeni, ziarelor locale care au scris despre problema cu care se confruntă Sebastian și fiecărui suflet în parte care a rezonat cu acest caz. Dumnezeu să vă țină sănătoși!”, a mai completat pr. Alexandru Lungu.

Printre cei care s-au alăturat campaniei umanitare pentru micuțul Sebastian s-a numărat și canotoarea Iuliana Elena Mihai, din Fălticeni, care și-a scos la licitație o medalie de aur. Cei 320 de euro obținuți în urma licitației online au fost donați pentru tratamentul copilului din Fălticeni.

Vă reamintim că, din ce ne-au spus părinții lui Sebastian, costurile tratamentului și șederii în Italia depășesc posibilitățile financiare ale familiei. Pentru început, este nevoie de circa 50.000 de euro. Sebastian are nevoie de toată mobilizarea posibilă, așa că puteți dona în continuare în acest cont al cărui titular este tatăl lui Sebastian. Titular cont: Agape Gheorghe Ciprian:

Euro: RO35BACX0000001553978002;

Lei: RO89BACX0000001553978000.