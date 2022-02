Aniversare

De momente emoționante au avut parte toți apropiații fostei învățătoare Viorica Hogaș, care miercuri a împlinit rar întâlnita vârstă de 107 ani. La întâlnirea plină de emoții, alături de cei din familia femeii sărbătorite au ținut să-i fie alături și să-i aducă un omagiu pentru sacrificiu și longevitate primarul comunei Udești, Cristea Ostrovan, și apropiați din comuna în care ea a trăit mare parte din viață, colonelul în rezervă Neculai Niga, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Filiala Suceava, și alți invitați.

Viorica Hogaș a fost emoționată până la lacrimi de reîntâlnirea fețelor dragi din comuna natală, primul dintre ei fiind primarul Cristea Ostrovan, care împreună cu consilierii locali i-a oferit sărbătoritei flori, o diplomă ”Vârsta de Aur” și un tort cu inscripția ”La mulți ani, 107 ani!” Primarul Cristea Ostrovan a spus: ”Ne bucurăm pentru dumneavoastră la împlinirea acestei vârste deosebite și simțim că faceți cinste acestor meleaguri ale Udeștiului, pe care v-ați născut cu atât de mulți ani în urmă.”

Viorica Hogaș a fost omagiată apoi de către colonelul în rezervă Neculai Niga, care a dorit să fie prezent la aniversarea fostei învăţătoare. El i-a acordat acesteia o Diplomă de Excelenţă, o Medalie aniversară şi un frumos buchet de flori, în semn de preţuire. El i-a transmis sărbătoritei un mesaj din partea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război: ”Nu pot decât să vă felicit din partea tuturor veteranilor pentru modul în care aţi luptat cu viaţa şi aţi ieşit învingătoare întotdeauna. Ați fost un exemplu de viață pentru toată lumea, de multe ori reușind să faceți din necaz bucurie. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

O viață în care nu a împărțit greutățile cu nimeni

Viorica Hogaş s-a născut în comuna Udeşti la 9 februarie 1915 și a trebuit să răzbată singură în viață, după ce a rămas văduvă de război la 25 de ani. Ea a rămas atunci cu o fetiţă în vârstă de 2 ani, pe care a crescut-o singură. Femeia are doi nepoţi şi trei strănepoţi, pe care i-a crescut şi i-a iubit ca pe copiii ei. Emoţionată de momentul aniversar, ea le-a spus celor veniţi să o sărbătorească:

”Să trăiască udeștenii că mi-au dat din nou atenție, pentru că și eu i-am iubit pe ei toți în viață. Pe toți vă iubesc, pe toți vă îmbrățișez. Eu în viaţa mea am întâmpinat greutăţi mari pe care nu le-am împărţit cu nimeni, doar eu cu fata mea le-am ştiut şi le-am înfrânt pe toate. Să știți că necazul mi-a dat anii ăștia, pentru că am fost tare necăjită. Mă bucur că am avut-o pe fata mea lângă mine, pe copiii şi nepoţii mei buni şi a avut cine să aibă grijă de mine, căci altfel nu mai eram de mult. Vă mulțumesc că nu m-ați uitat.”

La această frumoasă vârstă, Viorica Hogaş locuiește împreună cu fiica ei, Adriana Popovici, și are o memorie vie, mulţumindu-i în fiecare zi lui Dumnezeu pentru că i-a dat anii pe care-i are. Fericirea ei este familia pe care o are aproape și se bucură de la an la an că lumea nu a uitat-o.