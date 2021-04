Proiect

Povești despre oameni și locuri, despre tradiții și meșteșuguri, obiceiuri, datini, legende populare transmise din generație în generație, pe toate le puteți urmări în noul proiect prezentat de Mihaela ZînaBârsan.

De la începutul lunii aprilie, reapare în grila de programe a Televiziunii Regionale Intermedia emisiunea „Oameni și locuri”, ce va fi difuzată în fiecare sâmbătă, de la ora 13:00, apoi în reluare duminica de la 12:00 și lunea de la 16.10.

În paralel, Mihaela ZînaBârsan își va duce mai departe, cu al XIII-lea sezon, și emisiunea folclorică „Izvoare”, prin intermediul căreia a ajuns la inimile sucevenilor. „Imediat ce am făcut anunțul pe rețelele de socializare în legătură cu <Oameni și locuri>, am început să primesc întrebări despre emisiunea <Izvoare>, ce se va întâmpla cu ea sau dacă abandonez proiectul. Nici vorbă de așa ceva. <Izvoare> a fost și va rămâne prima dragoste pentru mine. Atunci când am preluat-o, am făcut-o cu toată dăruirea, mi-am pus întreaga inimă pentru a căuta, selecta și prezenta publicului iubitor de folclor doar ceea ce am considerat a fi valoros. După 13 ani, eforturile și căutările mi-au fost pe deplin răsplătite, pentru că începând cu noua grilă de primăvară, emisiunea prinde pentru prima dată prime time-ul (orele de audiență maximă). Premiera are loc vineri, de la ora 20:00, apoi, în reluare, duminică de la 16:00, și joia de la 15:00. Acest lucru este fabulos la o televiziune generalistă și voi continua seria emisiunilor de folclor în nota obișnuită, cu multă atenție și responsabilitate pentru conținut. Cred că trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce alegem să aducem în atenția opiniei publice”, ne-a spus prezentatoarea Mihaela ZînaBârsan.

În 2019, la împlinirea a 10 ani de „Izvoare”, Mihaela Zîna Bârsan a fost răsplătită cu distincția cea mai înaltă a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înmânată de ÎPS Pimen, și cu Diplomă de excelență din partea Primăriei municipiului Suceava, pentru promovarea folclorului și a valorilor tradiționale.

„Satele noastre știu cel mai bine să ne adăpostească din calea greutăților pe care le întâmpinăm”

Despre emisiunea „Oameni și locuri”, Mihaela Bârsan spune că a gândit-o special pentru a evidenția frumusețea și unicitatea satelor noastre. Pandemia, cu toate greutățile pe care le-a generat, „ne-a reamintit că satele noastre știu cel mai bine să ne adăpostească din calea greutăților pe care le întâmpinăm, indiferent de natura lor. Am filmat de curând foarte multe materiale în satele din județ, iar imediat ce se va încălzi intenționez să merg și în alte zone din țară, pentru că sunt atât de multe povești de viață, tradiții și meșteșuguri care merită să fie cunoscute și de generațiile care vin după noi. Sunt foarte încântată de noul format al emisiunii, de echipa experimentată pe care o am alături și abia aștept să dăruiesc din ceea ce am întâlnit mai deosebit în teren, în cei 13 ani de televiziune pe care îi împlinesc în 2021”, povestește Mihaela Bârsan, amintindu-ne că proiectul a fost început în 2012, derulat cu succes până la finalul lui 2015, pentru că din 2016 prezentatoarea s-a ocupat exclusiv de Proiectul „10 pentru folclor”, proiect prin intermediul căruia caravana folclorului a străbătut 57 de localități din județele Suceava, Maramureș și Botoșani.

Caravana folclorului, în parteneriat cu TVR

Și pentru că Mihaela Bârsan lucrează mereu la noi proiecte, ne-a dezvăluit că stabilește ultimele detalii pentru a porni, pentru al VI-lea an consecutiv, Caravana folclorului. „Anul acesta a trebuit să mă reinventez din cauza pandemiei, să găsesc o formulă eficientă, dar fără să îmi pun în pericol colaboratorii și nici susținătorii din ce în ce mai numeroși ai proiectului <10 pentru folclor>. Ediția din acest an se va desfășura în parteneriat cu Televiziunea Română, pe canalul TVR 2. Întreaga caravană a folclorului se va reuni pentru a-și continua misiunea: promovarea opționalului de folclor în școli. La fel cum v-am obișnuit, avem invitați unul și unul din întreaga țară și cu toții ne vom strădui să facem lucrurile la un nivel din ce în ce mai ridicat”, a completat Mihaela Bârsan.