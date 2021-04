Joi, 8 Aprilie 2021 (11:07:41)

Șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava, instalat în funcție acum două săptămâni, a fost reținut de procurorii DNA Cluj. Inspectorul principal de poliție Andrei Viorel Donciu a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore și este acuzat de comiterea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată (trei acte materiale), cumpărare de influență și acces ilegal la un sistem informatic.

”La data de 4 februarie 2021, inculpatul Donciu Viorel-Andrei, în calitate șef al SPCRPCIV Maramureș, ar fi cumpărat influența unui consilier de la Consiliul Județean Maramureș, pe care acesta din urmă pretindea că o are pe lângă anumite persoane, astfel încât inculpatul Donciu Viorel-Andrei să fie desemnat în continuare în aceeași funcție. Numirea în calitate de șef al SPCRPCIV Maramureș expira în data de 15 februarie 2021. În schimbul menținerii sale în funcție, inculpatul Donciu Viorel-Andrei l-ar fi sprijinit pe consilier la înmatricularea unor vehicule deținute de acesta sau de alte persoane, la programarea anumitor candidați la examenul pentru obținerea permisului de conducere, precum și cu îndeplinirea oricăror alte atribuții de serviciu pe care ofițerul de poliție le are potrivit funcției, în interesul personal al consilierului sau în interesul altor persoane.

La data de 1 februarie 2021, la instigarea aceluiași consilier, inculpatul Donciu Viorel-Andrei ar fi accesat fără drept baza de date a MAI-Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, în interesul personal al instigatorului, pentru a verifica un anumit autoturism ce figura in proprietatea unei societăți comerciale.

În contexte diferite, în zilele de 9 februarie, 10 februarie și 25 februarie 2021, în calitate de șef al SPCRPCIV Maramureș, inculpatul Donciu Viorel-Andrei ar fi primit diferite sume de bani cu titlu de mită pentru reprogramarea unei persoane la examenul pentru obținerea permisului de conducere auto ori pentru înmatricularea unor vehicule”, se arată într-un comunicat al DNA.

În cursul zilei de joi, Andrei Viorel Donciu va fi dus în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj pentru emiterea unui mandat de arestare de 30 de zile. Procurorii mai spun că în cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Anchetatorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție.

Procurorii au mai făcut precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.