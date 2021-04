Au mai fost, dar nu mereu...

Dacă în numărul de alaltăieri al "Monitorului" încercam niscai calcule în legătură cu şansele de ocupare a ultimelor locuri disponibile în play-off, două la număr, pe care se bat 3 echipe cu şanse aproape egale, şi cu un program similar în ultima etapă, toate jucând în deplasare, astăzi vă propun o analiză a şanselor de câştigare a trofeului continental suprem, Champions' League, pe care se bat ultimele 8 echipe rămase în competiţie. Înainte de orice, trebuie să constatăm că străvechiul dicton cu "avantajul terenului propriu" a devenit anacronic, întrucât lipsa spectatorilor diminuează până la anulare presupusul avantaj. Cine a practicat vreun sport de echipăştie că au importanţă reperele cu care eşti obişnuit. În fotbal, astea te ajută la pase, la centrări, la degajări. Întrebaţi-i pe voleibalişti cum ridică mingea în funcţie de poziţia mingii faţă de geamurile sălii ori de tabela de marcaj şi alte chestii de prin sală. În fotbal, poate nu sunt tot atât de importante, dar contează puţin şi ele. Dar "avantajul terenului" se materializează în primul rând prin suportul moral al publicului, prin atmosferape care acesta o creează, prin energia pe care o transmite favoriţilor. Desigur, şi prin scandările împotriva oaspeţilor. Am rămas surprins alaltăieri seară, pe timpul sferturilor de finală din Champions' League vorbind despre marele avantaj pe care l-ar avea Liverpool în returul contra Real, dacă pe Anfield Road ar fi spectatori! Măi băieţi, da' dacă ar fi fost spectatori pe Bernabeu, chiar credeţi că ar fi rămas muţi? Că numai englezii ştiu să cânte „You'll Never Walk Alone”, în timp ce echipacu cei mai mulţi fani pe lume (zeci de milioane!) are parte de tăcere de cavou pe propriul stadion? E genul de afirmaţie tembelă şi cumva specific românească. Ia să fac şi eu una... tot aşa: anume că iar e anul Real-ului! Că dacă reintrăşi Ramos (ba chiar şi dacă nu!) El Clasico de poimâine nu poate avea alt câştigător, în timp ce pe trofeul Champions' League se pregăteşte să-şi scrie pentru a 14-a (!!!) oară numele. La casele de pariuri, alaltăieri Real (jucând acasă!) avea cota 2,74, iar Liverpool 2,47! M-a umflat râsul. După ce criterii Salah putea face mai mult decât Benzema, Modric şi Kroos? La sfârşit de meci am auzit şi opinii de felul că "s-au mai văzut întoarceri de rezultate" şi că în retur... Da, au mai fost d-astea, dar nu mereu... şi parcă nu cu Real Madrid în rolul victimei!