Implicare

Egger România s-a alăturat campaniei „Sânge pentru Viață!”, campanie organizată la nivel județean de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și Fundația Umanitară Nord 2001 / Sânge pentru România.

Pe lângă numeroase campanii umanitare pe care le are în derulare, Egger susține acum donarea de sânge și salvarea de vieți.

După cum susțin reprezentanții Fundației Umanitare Nord 2001, „de-a lungul timpului, Egger ne-a ajutat financiar în anumite campanii, iar acum și-a propus ca în campania actuală să doneze prin intermediul propriilor angajați o cantitate de 45 de litri de sânge și o sumă de 1.000 de euro pentru cazul lui Ștefănel, băiețelul din Zvoriștea care are nevoie de transplant de măduvă. Egger va dona câte 10 euro pentru fiecare angajat care donează sânge, în plus fiecare donator are oportunitatea de a ceda bonurile de masă pe care le primește din partea Centrului de Transfuzie Sanguină cu ocazia donării”.

În fiecare zi de marți, angajați de la Egger vor fi prezenți în grup organizat la Centrul de Transfuzie, în celelalte zile ale săptămânii urmând să vină individual, în funcție de program. Bianca David a donat deja sânge, fiind însoțită de primii nouă colegi de la Egger. „Le mulțumim frumos pentru gestul nobil, pentru viețile salvate și pentru exemplul pe care îl dau”, au spus cei de la Fundația Umanitară Nord 2001.

Vă reamintim că „Sânge pentru viață!” este un proiect izvorât din inimă și pentru inimi, cu rol de a asigura un număr minim zilnic de donatori de sânge eligibili pentru Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava. „Printr-o implicare activă și eficientă o să se poată oferi rezervele și cantitatea minimă de sânge necesară în spital pentru susținerea vieții și salvarea cazurilor urgente”, anunță organizatorii campaniei. Inițiatorii spun că o dată la 3 luni fiecare donator eligibil poate reveni la Centrul de Transfuzie.„Ține de noi să asigurăm continuitatea vieții și rezerva de sânge. Poate că unele lucruri sunt imprevizibile, nu sunt în puterea noastră să controlăm bolile, accidentele, sărăcia și nevoia, dar stă în puterea noastră să ne ajutăm aproapele, dăruind sânge din sângele nostru, dăruind viață! Cu toții avem așteptări și speranțe, cu toții avem nevoi din cele mai diferite, însă de azi înainte nevoia de sânge nu trebuie să mai existe, nu mai putem permite ca pacienții, semenii noștri să stea în așteptare. De azi donăm! De azi dăruim viață!”, au adăugat organizatorii campaniei de donare de sânge.