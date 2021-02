Modificare

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, va propune Ministerului Sănătății ca masca să nu mai fie obligatorie pentru elevi la orele de educație fizică și sport. Sorin Cîmpeanu a explicat că a cerut o situație cu privire la practicile europene. „Austria și Belgia nu solicită purtarea măștii la orele de educație fizică. Bulgaria nu solicită, Estonia și Finlanda nu solicită, Suedia nu solicită. Franța, spre exemplu, nu solicită, dar are precizarea că orele de sport se derulează exclusiv în spații exterioare. Luxemburg solicită purtarea măștii de la vestiar până la locul în care se derulează activitățile fizice și mai apoi de la încheierea orei de sport. Portul măștii este obligatoriu de la locul în care s-au desfășurat activitățile până la vestiare. Am găsit un singur exemplu în Europa, În regiunea Veneto din Italia, în care se solicită purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică și acolo decizia este în curs de actualizare. Vă repet, informarea este oficială, venită de la de la reprezentanții de la Bruxelles și este oficială cu date din surse deschise. Pe baza acestui răspuns am demarat deja un punct prin care voi propune să completăm ordinul comun. Vom vedea și punctul de vedere medical. Cred că cei cu specialitate de medicină sportivă sunt cei mai îndreptățiți să ne aducă argumente pentru a lua decizia corectă de modificare a Ordinului comun cu ministrul Sănătății. Sunt deja excepții de la regulă”, a declarat recent Ministrul Educației.

Conform ordinului comun al miniștrilor Educației și Sănătății, purtarea măștii este obligatorie pentru toți elevii și profesorii în toate activitățile din și de la școală, inclusiv în timpul orelor de educație fizică și sport.

Propunere: Elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) să poată merge la școală fizic indiferent de scenariul în care este localitatea

Sorin Cîmpeanu a mai spus că va mai fi propusă o modificare a ordinului comun pentru a da posibilitatea școlilor speciale să fie deschise pentru elevii lor indiferent de scenariul în care se află localitatea. „Va exista posibilitatea completării acestui ordin de ministru cu câteva situații care, în opinia mea, trebuie luate în calcul. Este vorba, în primul rând, cu titlu de exemplu, printre cele 4-5 situații, de elevii din învățământul special care își desfășoară activitatea în clase de 4-5 elevi, deci nu cred că se pune problema distanțării fizice și care, în mod evident, având cerințe educaționale speciale (CES), își vor justifica posibilitatea de ore cu prezență fizică indiferent de scenariul – verde, galben sau roșu – în care este localitatea. Și mai sunt și alte astfel de situații pe care, împreună cu Ministerul Sănătății, am discutat deja și urmează să venim în cel mai scurt timp posibil cu precizări”, susține ministrul Educației.

Vă reamintim că regulile de siguranță sanitară în școli au fost stabilite printr-un ordin comun al ministerelor Educației și Sănătății, „care a încercat să acopere toate situațiile posibile și să fie foarte clar”. Ministrul Educației a mai spus că instituția pe care o conduce este în legătură permanentă cu inspectoratele școlare județene, deci în legătură directă cu toate școlile. „Până acum nu au apărut nici măcar cazuri în care elevii să fi prezentat simptome, deci cu atât mai puțin cazuri confirmate care să genereze suspendarea activității cu prezență fizică în clasa respectivă”, a declarat Sorin Cîmpeanu.