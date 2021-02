Decizie

Primăria municipiului Fălticeni, prin Direcţia de Asistenţă Socială, a propus pentru anul 2021 aprobarea unui număr de 80 de posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav din municipiu. Consilierii locali din urbea de pe Şomuz au aprobat, în şedinţa de la sfârşitul lunii ianuarie, proiectul privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru acest an.

Conform legii, autorităţile locale au obligația să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal.

Potrivit reprezentanţilor administraţiei locale fălticenene, s-a observat o creştere a numărului persoanelor cu handicap grav care solicită angajarea unui asistent personal.

“Persoanele care prezintă dizabilităţi au două încadrări în ceea ce priveşte drepturile. Este vorba de indemnizaţii, primind un salariu minim pe economie în formă netă, şi asistenţii personali, care au caracter de angajaţi. Ei sunt angajaţii Primăriei municipiului Fălticeni, numai că nu au responsabilităţi în cadrul aparatului de specialitate. Practic sarcina lor este de a avea grijă de bolnavul încadrat într-un grad de handicap stabilit de o comisie de specialitate. La nivelul municipiului Fălticeni, la sfârşitul anului 2020 avem 64 de asistenţi personali şi 174 de indemnizaţii plătite persoanelor cu handicap. Oricare din cele 174 de persoane care primesc indemnizaţie pot opta pentru un asistent personal. Din păcate avem foarte multe solicitări de a angaja asistenţi personali din partea celor care au indemnizaţii şi din ce în ce mai multe persoane prezintă certificate medicale de încadrare într-un grad de handicap.

Faţă de anul trecut, când am avut maxim 70 de angajaţi ca însoţitori, anul acesta, după ce am făcut un calcul statistic şi ţinând cont de numărul persoanelor care solicită acest lucru, am propus cifra de 80 de asistenţi personali.

Din păcate creşterea este constantă de la an la an, nu este un lucru fericit când avem tot mai mulţi bolnavi, dar încercăm să rezolvăm şi o problemă socială”, a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Prin Legea 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, primăriile sunt obligate să asigure plata salariilor pentru asistenţii personali.

Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. Indemnizaţia lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav şi se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.