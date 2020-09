Școala cu mască

Peste 100.000 de elevi și preșcolari suceveni încep astăzi, 14 septembrie, un nou an școlar, un an atipic, legat de pandemia de Covid-19, un an în care se va face școală cu mască. Pentru prima dată, cel puțin în ultimii 30 de ani, în municipiul Suceava, la recomandarea autorităților, anul școlar nu va mai începe cu tradiționalele festivități în curtea unităților de învățământ. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că a discutat cu mai mulți directori de unități de învățământ acest aspect, iar recomandarea sa a fost să se renunțe la festivitățile de început de an școlar, care ar fi „un risc în plus”. „Voi merge la școli ca de obicei, voi avea discuții cu conducerea, cu măști, distanțare, dar nu sunt recomandate festivitățile de deschidere de an școlar”, a precizat edilul sucevean.

Trei scenarii

Instituțiile de învățământ din județul Suceava au stabilit scenariile de funcționare în funcție de situația epidemiologică și de resursele umane și logistice. Astfel, dintre cele 729 de unități de învățământ din sistemul public - cu personalitate juridică sau structuri arondate – 547 (113 unități de învățământ cu personalitate juridică și 434 structuri arondate) vor adopta scenariul 1 (verde), cu toți copiii la școală, 179 (95 unități de învățământ cu personalitate juridică și 84 structuri arondate) vor funcționa în scenariul 2 (galben), cu jumătate dintre copii la școală și jumătate online, iar trei (două unități de învățământ cu personalitate juridică și o structură arondată) în scenariul 3 (roșu), doar învățământ online, pentru o perioadă.

Purtarea măștii în interiorul școlii este obligatorie

Când ajung la școală, elevii trebuie să se igienizeze sau dezinfecteze pe mâini, apoi li se ia temperatura. Ei trebuie să se dezinfecteze ori de câte ori ating o suprafață care ar putea fi infectată (ex: clanțe, mânere, balustrade, butoane de lift) și de fiecare dată după ce ating obiecte sau suprafețe comune (ex: cretă, burete, tablă, telefoane, manuale, rechizite). Elevii trebuie să poarte mască de protecție, la fel ca și profesorii lor, la fel ca și întregul personal, pe toată perioada când se află în interiorul unității de învățământ. Masca trebuie purtată și în aer liber atunci când distanța dintre persoane nu poate fi menținută la cel puțin 1,5 metri sau atunci când un număr mare de persoane se află în aceeași zonă.

• Sfaturi... strategice

Printre sfaturile transmise de Grupul de Comunicare Strategică pentru începerea noului an școlar se numără și acela legat de deplasarea elevilor la școală: „Optați pentru deplasarea pietonală și evitați folosirea mijloacele de transport în comun. Dacă trebuie să utilizați transportul în comun, purtați obligatoriu mască, păstrați distanța față de celelalte persoane, evitați atingerea suprafețelor comune și dezinfectați-vă mâinile imediat ce ați părăsit transportul în comun”. De asemenea, li se recomandă elevilor să păstreze distanța fizică de 1,5 metri și să evite contactul direct (ex. îmbrățișări) cu persoane în vârstă (ex. bunici, vecini etc.), vulnerabile în fața noului coronavirus, și să poarte mască dacă nu pot păstra această distanță de siguranță.

• Obligația părintelui de a nu trimite la școală copilul care are simptome

Ca o noutate pentru anul școlar 2020-2021, s-a modificat modelul de contract educațional pe care părinții îl încheie cu școala. A fost introdusă „clauza COVID”, adică obligația părintelui de a nu trimite la școală copilul care are simptome. Mai exact, modificarea constă în introducerea unei clauze de prevenție a prezenței la școală a elevilor care pot fi infectați cu noul coronavirus, sau cu alte boli cu potențial infecțios. A fost schimbată și clauza existentă privitoare la comportamentul părinților față de personalul școlii. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: asigură frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și ia măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ; trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc); ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar/ profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cel puțin o dată pe lună, pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului;

răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev; respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unității de învățământ.

Dificultăți

Noul an școlar vine și cu multe provocări, multe lipsuri, astfel că este dificil să faci învățământ online dacă nu ai dispozitive electronice pentru toții elevii și profesorii. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, Cezar Anuței, ne-a spus că elevii suceveni din mediul rural și urban au solicitat unităților de învățământ 15.315 dispozitive electronice cu conexiune la internet: 9.149 de solicitări au venit din partea elevilor din mediul rural și 6.166 de dispozitive electronice sunt necesare pentru elevi din mediul urban.

De asemenea, în această perioadă a crescut și numărul persoanelor din cadrul unităților de învățământ sucevene, cadre didactice și personal auxiliar, care se testează de Covid-19. În județul Suceava, până la această dată erau confirmate cu noul coronavirus 23 de cadre didactice și 7 angajați din rândul personalului nedidactic.

Structura anului școlar 2020 – 2021: două semestre şi patru vacanțe pentru toți elevii

Conform datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), anul şcolar 2020-2021 începe pe 14 septembrie 2020 şi se va încheia pe 18 iunie 2021. Noul an școlar are 34 de săptămâni şi 167 de zile. Este împărțit în două semestre şi patru vacanțe pentru toți elevii, plus o vacanță pentru elevii din ciclul primar şi copiii de la grădiniță. Potrivit edu.ro, structura anului școlar cuprinde semestrul I, din 14 septembrie 2020 până pe 29 ianuarie 2021, şi semestrul al II-lea, din 8 februarie 2021 până pe 18 iunie 2021. Pentru cei interesați, Edupedu.ro a pus într-o formă simplă calendarul anului şcolar 2020-2021, astfel încât să poată fi descărcată, salvată în calculator sau chiar imprimată. Astfel, structura anului școlar 2020-2021 este următoarea:

Semestrul I (17 săptămâni):

Cursuri: luni, 14 septembrie 2020 – marți, 22 decembrie 2020;

Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – până la clasa a IV-a: 26 octombrie – 1 noiembrie 2020;

Vacanța de iarnă: miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică, 10 ianuarie 2020; Cursuri: luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021;

Vacanța intersemestrială: sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021;

Semestrul al II-lea (17 săptămâni):

Cursuri: luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021;

Vacanță de primăvară -1: vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021 (Paștele Catolic va fi în 2021 pe data de 4 aprilie);

Cursuri: luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021;

Vacanță de primăvară - 2: vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021 (Paștele Ortodox va fi în 2021 pe data de 2 mai);

Cursuri: luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021;

Vacanța de vară va începe sâmbătă, 19 iunie 2021.