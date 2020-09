Inițiative

Liderul PMP Suceava și candidatul acestui partid pentru funcția de primar al Sucevei, Marian Andronache, a declarat că își dorește să transforme municipiul reședință de județ într-un oraș educat și viu. Marian Andronache a precizat că cele două obiective fac parte din programul său prin care vrea ca Suceava să devină un oraș cu adevărat european. Andronache a dat asigurări că sub conducerea sa, Suceava poate deveni un oraș de nota 10, un oraș civilizat, educat, verde, sănătos, inteligent, curat, viu, sigur și eficient. Candidatul PMP pentru Primăria Suceava a subliniat că în funcția de primar va investi mai mult în educație, iar o prioritate a sa va fi dezvoltarea parteneriatelor cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Mai mult, actualul viceprimar al Sucevei a spus că va pune accent pe dezvoltarea învățământului dual, astfel încât fiecare tânăr să poată învăța o meserie pentru a avea un loc de muncă bine plătit aici, acasă, fără a mai fi nevoit să plece în străinătate. De asemenea, Marian Andronache a declarat că va susține dezvoltarea unui sistem de transport public special pentru elevi, acesta urmând să fie gratuit. Candidatul PMP pentru funcția de primar al Sucevei a mai adăugat că vrea ca Suceava să fie un oraș viu, în care sucevenii să aibă parte de o activitate culturală extrem de diversificată, dar și mult mai multe modalități de petrecere a timpului liber. „Dacă nu am mai face cultură după ureche și am avea parte de festivaluri, concerte, teatru de vară, cinematografe?”, i-a întrebat Marian Andronache pe suceveni. El mai propune înființarea unui Departament pentru cultură în cadrul primăriei, realizarea unui amfiteatru în aer liber pentru concerte și a unui teatru de vară, dar și înființarea unor zone de picnic pentru suceveni.