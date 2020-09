Luni, 14 Septembrie 2020 (19:53:39)

Clopoțelul nu a mai sunat să anunțe începerea unui nou an școlar, pe 14 septembrie 2020. Nici nu avea pentru cine. Curtea școlii, plină an de an de sute de copii emoționați, bucuroși, alții mofturoși sau somnoroși, supravegheați de sute de părinți, înainte să fie încredințați cadrelor didactice, a fost acum de nerecunoscut. Spațiu. Mult spațiu. Spațiu între puținii copii chemați la școală, să fie instruiți în privința modului de desfășurare a orelor de curs, a măsurilor care trebuie să fie respectate, spațiu între părinții care au rămas să-i aștepte la poartă, cu emoții mai mari poate decât în alți ani, spațiu și mai mult între elevii pentru care școala se face online, care nu au mai avut parte de bucuria revederii colegilor și prietenilor.

Măsurile aplicate la școala cu cei mai mulți copii din municipiul Suceava – Șc. Nr. 11 “Miron Costin” - se regăsesc în majoritatea unităților de învățământ din oraș, la care spectrul pandemiei de coronavirus a impus o mulțime de restricții și reguli noi.

Cei mai mulți dintre elevi au rămas acasă în prima zi de școală, fiind anunțați că vor intra în legătură cu profesorii online. Unii dintre ei nu au nici măcar o tabletă acasă, deși sunt cinci sau chiar zece frați și surori care mergeau la școală. Tabletele cumpărate de Guvern nu au ajuns și oricum vor veni prea puține, cele pe care le-a comandat primăria vor ajunge, dar nu se știe încă o dată exactă.

Pentru cei chemați la școală – clasele pregătitoare și cei de-a V-a - prima zi de școală s-a desfășurat pe parcursul a mai multor ore, în grupuri restrânse, programate pe intervale orare. Micuții, adunați în trei grupuri distincte, la mare distanță unii de ceilalți, pe terenurile de sport, în aer liber, dar chiar și așa, cu măștile pe față, au aflat ce vor avea de făcut de acum înainte, fiind instruiți să respecte o mulțime de măsuri pe care părinții lor nici nu credeau vreodată că ar exista.

Emoțiile de părinte au fost trăite la distanță, în grupuri mici, formate la porțile unităților de învățământ, păzite de Poliția Locală, cu distanțare fizică sau chiar cu mască, în cele mai multe cazuri.

Cel mai ciudat început de an școlar – fără agitație, aglomerație, fără flori, fără discursuri, slujbe și invitați, fără chicoteala elevilor și fără sunet de clopoțel.

“Agitația și forfota de altădată se ascund astăzi în umbra unei apăsătoare liniști”

Mesajul unui părinte, viceprimarul Lucian Harșovschi, surprinde întocmai trăirile multora aflați în aceeași situație:

“Împărtășesc grijile multora dintre dumneavoastră legate de prima zi de școală. Am trei copii. Astăzi, Ana Bomboana începe prima zi de grădiniță, Răzvan, clasa pregătitoare, iar Tudor, băiat mare, este deja în clasa a II-a.

Le urez mult succes tuturor elevilor, părinților și profesorilor în noul an școlar! Un an diferit, în care agitația și forfota de altădată se ascund astăzi în umbra unei apăsătoare liniști.

Sunt multe griji la acest început de an școlar, firești, deoarece trăim vremuri fără precedent. Dar, ca întotdeauna, sunt și multe speranțe și bucurii.

Emoțiile rămân aceleași, poate chiar mai mari, întrucât școala începe altfel de această dată, cu un plus de reguli și măsuri menite să ne păstreze sănătoși.

Să rămânem cu toții responsabili și sănătoși - ține de fiecare dintre noi - autorități, cadre didactice și părinți”.