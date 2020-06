Moment festiv

Un monument dedicat eroilor neamului, care marchează 100 de ani de la Marea Unire a tuturor românilor, a fost inaugurat joi, lângă Biserica „Nașterea Maicii Domnului” de lângă Tribunalul Suceava.

Turnul Unirii, cu o înălțime de 24 de metri și cu trei fațete, care reprezintă Sfânta Treime și cele trei provincii românești: Moldova, Transilvania şi Ţara Românească, a început să fie construit în 2018 – Anul Centenar.

Deși inițial se dorea ca la sfințirea acestuia să fie organizat un mare eveniment, inclusiv cu paradă militară, din cauza pandemiei de coronavirus s-a renunțat la idee, deocamdată.

În schimb, pe 4 iunie, la 100 de ani de la conferința de la Trianon, când s-a consfințit Marele Act al Unirii, adică recunoașterea internațională a României Întregite, a avut loc o slujbă de pomenire pentru eroii neamului, oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu PS Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La eveniment au participat atât reprezentanții Primăriei Suceava, unul dintre principalii finanțatori, ai Consiliului Județean, membri ai asociațiilor de veterani de război, ai Poliției Locale, precum și enoriași, care au contribuit la realizarea monumentului.

“Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să-l finalizăm în doi ani și să-l inaugurăm pe 4 iunie, când a fost semnat Tratatul de la Trianon - un pas uriaș pentru recunoașterea României Întregite. Turnul Unirii are 24 de metri înălțime, are în interior trei clopote, pe fiecare sunt Hora Unirii, coroana regală, iar ansamblul urmează să fie completat cu 14 clopote, care vor cânta anumite melodii, precum inul național, <Deșteaptă-te, române!>, pentru a aduce aminte de acest moment de excepție din istoria neamului românesc. Turnul face parte din Ansamblul In Memoriam, care cuprinde Biserica <Nașterea Maicii Domnului>, închinată celor care au murit în închisorile comuniste, Muzeul care poartă numele primului director al fundației, dr. Dragoș Corlățeanu, și grupul statuar <Familia Brâncoveanu>. Este un moment de mare bucurie că avem ce lăsa urmașilor noștri, să vadă că am cinstit memoria înaintașilor. Inaugurarea oficială și sfințirea monumentului Marii Uniri vor avea loc ulterior, atunci când condițiile de siguranță sanitară o vor permite. Atunci va fi o sărbătoare de mare amploare, așa cum ar fi trebuit să fie pe 31 mai, cu paradă militară, evenimente culturale și cu participarea unor importante personalități din țară”, a declarat preotul paroh Viorel Vârlan.

“Acest turn va intra în circuitul monumentelor dedicate eroilor”

Prezent la eveniment, primarul Sucevei, Ion Lungu, a mărturisit că a venit cu bucurie și emoție la inaugurarea Turnului Unirii, proiect la care Primăria Suceava a fost unul dintre principalii parteneri.

„Noi am vrut să facem un monument al Unirii în oraș. Am făcut un concurs de proiecte, nu a ieșit ce trebuia și ca atare, fiind parteneri aici, am decis să facem acest Turn al Unirii. Iată că și astăzi marcăm un centenar – 100 de ani de la Conferința de la Trianon, când s-a consfințit Marele Act al Unirii.

Este o zi foarte importantă, este cel mai măreț act înfăptuit al poporului român. Trebuie să fim mândri de acest lucru. De aceea noi am ridicat acest turn pentru generațiile care vin, să vadă că am sărbătorit și noi așa cum se cuvine centenarul. Aici este vorba tot de un monument al eroilor, s-a făcut această slujbă de pomenire pentru toți eroii, iar acest turn va intra și el în circuitul monumentelor dedicate eroilor”, a declarat Ion Lungu.

“În vremuri grele, dacă nu știm să stăm umăr la umăr, inimă lângă inimă și mână lângă mână pentru a face binele, nu vom putea să răzbim”

O cuvântare interesantă și plină de învățăminte a fost cea a lui PS Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, primit cu mult drag și simpatie atât de către enoriașii prezenți la manifestare, cât și de autoritățile publice.

“Am săvârșit o slujbă de pomenire pentru eroii neamului nostru, mai ales ducându-ne cu mintea acum 100 de ani la acei oameni vrednici datorită cărora noi, astăzi, suntem împreună într-o țară numită România. Oamenii care au lucrat cu inima, care au lucrat cu mintea, fie pe căi diplomatice, fie mai înainte pe câmpul de luptă, astfel încât să nu avem un Ardeal, o Moldovă și o Țară Românească, ci să avem România. Această rugăciune a fost pe de o parte o rugăciune prin care am cerut iertare de la Dumnezeu pentru greșelile pe care și ei le-au făcut, dar în același timp a fost și un mod de a ne arăta recunoștința față de acei oameni. Pe lângă recunoștință, cred că acum la 100 de ani trebuie să mai arătăm și altceva. Și anume, o părere de rău. Această părere de rău trebuie să fie una colectivă. E o părere de rău că din moștenirea pe care ne-au lăsat-o acei bravi oameni, noi am pierdut Nordul Bucovinei și Basarabia, care nu se mai află astăzi în aceeași țară numită România. Trebuie să fie o mea culpa comunitară, asumată de toți, că nu am știut să păstrăm așa cum se cuvine moștenirea respectivă. Și mai am un gând pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Dacă acum 100 de ani oamenii au putut să lase interese proprii, păreri personale și așa mai departe și să se coaguleze și să fie un singur gând, o singură inimă, de ce nu am putea și noi astăzi? <Tu mi-ești frate, eu ți-s frate, în noi doi un suflet bate>, <Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română>. Nu sunt doar versuri sau cântece care să ne încânte auzul. Sunt totdeauna actuale. Aș îndrăzni a zice mai ales acum. În vremuri grele, dacă nu știm să stăm umăr la umăr, inimă lângă inimă și mână lângă mână pentru a face binele, nu vom putea să răzbim. Deci de aceea gândul meu și rugăciunea mea în același timp, pentru fiecare, pentru mine și pentru toți este să învățăm din pilda acestor oameni vrednici. Există momente în viață când nu mai contează. Nu mai contează atât de mult părerea mea personală, dacă trebuie să fim una. Nu contează diferențele, că unul este într-o parte și celălalt este în altă parte. Dacă binele este comun, dacă luptăm toți pentru același lucru, atunci lăsăm interesele personale, care sunt legitime până la un punct, lăsăm dorințele noastre, preferințele noastre pentru cineva sau pentru celălalt, pentru a putea să slujim o comunitate, o țară, pentru a putea să ținem unitatea în familie, care e mai importantă. Că dacă în familie nu vom reuși noi să fim una, soțul cu soția, copiii împreună cu părinții, atunci neavând această formă de împreună glăsuire într-un cerc restrâns cum este familia, cum este locul de muncă, apoi mai greu va fi într-o comunitate mai lărgită. Dumnezeu să îi odihnească și să le răsplătească celor care au luptat pentru ca noi să fim astăzi așa cum suntem”.

Turnul Unirii, început în Anul Centenar și inaugurat la un alt moment centenar, este ridicat în memoria eroilor români care au înfăptuit Marea Unire și este un proiect realizat de arhitectul Doru Olaş, care a gândit și Biserica „Nașterea Maicii Domnului” de lângă Tribunal, cunoscută și sub denumirea de Biserica Martirilor „In Memoriam”.