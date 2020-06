Atipic

În timp ce marea majoritate a polițiștilor suceveni au ieșit la pensie în jurul vârstei de 50 de ani, unii chiar și mai repede, în funcție de perioadele în care a fost această posibilitate, șeful Poliției orașului Siret este o excepție unică în județ și foarte probabil printre puținele din țară. Comisarul-șef Gheorghe Lemnariu a ales să rămână ofițer activ, pe un post de conducere, deși ar fi avut posibilitatea să se pensioneze de zeci de ori până acum. Au fost perioade în care polițiștii s-au pensionat chiar și la 48 de ani, în condiții financiare avantajoase, iar cei mai mulți și-au depus dosarul de ieșire din sistem cu prima ocazie pe care au avut-o.

Gheorghe Lemnariu va împlini în acest an 59 de ani și spune că dacă va fi sănătos își dorește să rămână în poliție până va împlini vârsta de 60 de ani, adică limita maximă permisă de legislație.

Nici măcar pandemia de Covid nu l-a făcut pe ofițer să renunțe

Reporterii Monitorului de Suceava au purtat o scurtă discuție telefonică pe această temă cu ofițerul Gheorghe Lemnariu. Acesta ne-a spus că lucrează ca polițist din 1985, fiind întâi subofițer și apoi trecând în corpul ofițerilor.

Cea mai lungă perioadă de activitate a avut-o la conducerea Biroului de Investigații Criminale Rădăuți, unde a lucrat la cazuri foarte grele, legate de hoți, tâlhari sau violatori. Specializarea sa de bază este de judiciarist în investigații criminale.

Din anul 2011, Gheorghe Lemnariu conduce Poliția orașului Siret: ”Mi-a plăcut această profesie și îmi place în continuare, acesta este motivul pentru care am ales să rămân și nu îmi pare rău. Am aici la Poliția Siret un colectiv foarte bun, și acesta este un motiv pentru care am rămas. Mă mai întreabă și șefii de la IPJ Suceava dacă mai pot, dacă mai rămân și le spun sincer că da. Nu știu ca va urma, dar cel puțin deocamdată voi continua să fiu aici, la comanda Poliției orașului Siret”.

Îl întrebăm de colegii care, la vârsta sa, au deja zece ani de pensie. ”Nu judec pe nimeni, fiecare decide cum este mai bine pentru el. Eu mă bucur să sunt sănătos și îmi pot continua activitatea. Unii colegi care îndeplinesc condițiile ies la pensie acum, după ce s-a ieșit din starea de urgență. Pandemia de Covid nu m-a speriat și dacă am trecut și de asta vreau să continui să fiu aici, la comanda Poliției orașului Siret”, ne-a mai spus ofițerul.

Gheorghe Lemnariu ne-a mărturisit că dacă totul va decurge bine este posibil să mai continue și în anul 2021, până va împlini 60 de ani, vârstă peste care nu ar mai putea rămâne în sistem.

Un alt ofițer care a mai rămas pe un post de conducere până la o vârstă destul de înaintată a fost comisarul-șef Damian Nechitoaia, care a condus Poliția orașului Gura Humorului, ieșind la pensie aproape de 55 de ani.

Și comisarul-şef Viorel Onea, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava acum câțiva ani, s-a pensionat la vârsta de 55 de ani.