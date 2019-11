2018 – 2019

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a finalizat bilanțul anului școlar trecut, 2018 – 2019, raportul privind activitatea instituției, a școlilor din județ și a unităților conexe fiind prezentat joi, la Liceul Filadelfia, la întâlnirea cu toți directorii școlilor din județ.

Raportul a atins teme precum evoluția rețelei școlare, a resurselor umane, inspecțiile școlare desfășurate, admiterea și examenele naționale, rezultatele elevilor suceveni în cadrul olimpiadelor și concursurilor, educația extrașcolară, proiecte demarate, fiind aduse în discuție și prioritățile și direcțiile de acțiune pentru acest an școlar.

Inspectorul școlar general Gabriela Mihai a moderat evenimentul, aceasta menționând că, în anul școlar trecut, 111.637 de preșcolari și elevi au fost înscriși în școlile sucevene, în scădere față de anul precedent. Angajați în procesul educațional au fost 7.804 de cadre didactice, 1.006 de angajați - personal didactic auxiliar și 1.750 personal nedidactic.

Cât privește rețeaua școlară, în anul școlar trecut au funcționat 735 de unități (213 cu personalitate juridică și restul arondate) cu 15 mai puțin decât în anul școlar precedent. Opt grădinițe și șapte școli primare nu s-au mai regăsit în rețeaua școlară a județului începând cu anul 2018 - 2019.

Instituțiile de învățământ din județ sunt conduse de 278 de directori, 212 manageri plini și 66 de directori adjuncți.

Gabriela Mihai a mai amintit și de programele guvernamentale desfășurate de școlile sucevene: Bani de liceu, Bursa profesională, Euro 200, Cornul și laptele.

Mihai a făcut referire și la activitatea de control a instituției, menționând că au fost desfășurate inspecții tematice în 212 unități, acestea vizând monitorizarea simulării examenelor naționale, aplicarea noii programe școlare la clasa a VI-a, asigurarea egalității de șanse și interzicerea oricărei forme de segregare din școli, activitatea palatului și cluburilor copiilor, activitățile școlilor postliceale.

Inspectoratul Școlar Județean a desfășurat și inspecții generale în 10 unități școlare, iar în alte șase unități au fost demarate inspecții de revenire, acestea vizând activitatea personalului didactic, nivelul performanțelor elevilor, relațiile cu comunitatea, managementul școlar, aplicarea curriculumului.

De asemenea, 15 școli au fost evaluate de inspectori ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), dintre care opt au primit și calificative ”Nesatisfăcător” pentru câțiva dintre indicatorii de calitate.

Tot pe parcursul anului școlar 2018 – 2019, elevii din județ au adunat în palmaresul lor numeroase premii la competițiile școlare. Astfel, aceștia și-au adjudecat 205 premii la olimpiade școlare, 1.900 de premii la concursuri școlare, 1.407 de premii la concursuri extrașcolare și nouă premii internaționale (două medalii de aur, două medalii de argint, două premii III, trei mențiuni).

Colaborare între instituții

Prezentarea inspectorului școlar general a fost precedată de informări ale reprezentanţilor instituţiilor partenere privind relaţia şcoală - comunitate.

Prefectul județului Mirela Elena Adomnicăi, reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), ai Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, de la Agenția Împotriva Traficului de Persoane au expus eforturile instituţiilor pentru a asigura deafășurarea în cele mai bine condiţii a activităţii școlilor.

Despre starea unităților, Mirela Elena Adomnicăi a menționat că ”pe teren am constatat că majoritatea unităților de învățământ, și aici vorbesc de peste 90% dintre ele, are condiții corespunzătoare. În ceea ce privește intrarea lor în legalitate, sunt anumite chestiuni care țin de o formalitate, de anumite probleme care pot fi remediate. În continuare se fac recepții și dăm în folosință și pe parcursul acestui an școlar investiții realizate prin PNDL 2”.