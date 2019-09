Pentru un an de zile

Oportunitate pentru liceenii suceveni de a studia, gratuit, timp de un an de zile, într-un liceu din Statele Unite ale Americii, prin intermediul unui program susținut de Ambasada SUA.

Liceenii cu cetățenie română se pot înscrie în programul de burse FLEX (Future Leaders Exchange Program), beneficiarii urmând să locuiască într-o familie americană și să studieze la un liceu american, pe parcursul anului școlar 2020-2021.

În anii de implementare, FLEX România a oferit burse către zeci de liceeni români din mai multe județe ale țării, iar 35 dintre ei se află în acest moment în Statele Unite ale Americii, în state precum Washington, Texas, Colorado, California, Iowa sau Florida. Programul se adresează și liceenilor cu dizabilități, în generația recentă trei dintre bursieri fiind tineri cu diverse dizabilități.

Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc următoarele condiții: au cetățenie română; s-au născut între 15 iulie 2002 și 15 iulie 2005; sunt actualmente în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a; studiază engleza la liceu; îndeplinesc criteriile pentru a obține viza SUA și nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani.

Înscrierile se desfășoară online, până pe 17 octombrie 2019 la: https://ais.americancouncils.org/flex.

„Participarea la Programul FLEX, aflat acum la al cincilea an de existență în România, este gratuită. Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992, iar acum se află în cel de-al 27-lea an. Programul presupune un an întreg de schimb de experiență pentru tinerii liceeni, în Statele Unite ale Americii. Obiectivul programului este să promoveze înțelegerea reciprocă între cetățenii Statelor Unite și ai altor țări, pentru ca liceenii să învețe mai multe despre SUA și să le prezinte americanilor țările lor de origine. Fiecare bursier va locui timp de un an de zile ca membru al unei familii americane și va studia într-un liceu american, având toate costurile acoperite prin program. La întoarcerea în România, anul de liceu petrecut în SUA poate fi recunoscut și echivalat”, au menționat reprezentanții programului.

Informații complete despre program sunt disponibile la adresa de email flexromania@americancouncils.euși pe site-ul www.americancouncils.ro.

Elev al Colegiului ”Petru Rareș”, acceptat în program, în acest an școlar

Sergiu Semenciuc, de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, studiază, timp de 10 luni, în Statele Unite ale Americii, începând cu august 2019, tânărul fiind unul dintre beneficiarii programului de burse FLEX.

Pentru Sergiu, procesul de selecţie a fost unul îndelungat, începând din septembrie 2018 şi finalizându-se în mai 2019, când acesta a primit răspunsul final că este câştigătorul bursei. Prima etapă, prin care au trecut peste 1.500 de elevi, a constat în completarea unui formular online pe platforma oficială. Apoi, cei care au fost selectaţi semifinalişti, aproximativ 300 de elevi din toată ţara, au fost puşi să-şi aleagă unul dintre centrele de examinare, unde au susţinut un test şi un interviu în limba engleză. Semifinaliştii au avut de completat un set de documente legate de situaţia lor academică, starea de sănătate, intenţiile şi personalitatea lor, şi au avut de predat scrisori de recomandare de la profesori. După etapa semifinală, au fost selectaţi 35 de finalişti care au plecat în SUA.