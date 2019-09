Vizită

Un grup de jurnaliști suceveni a fost invitat de firma Holzindustrie Schweighofer (HS), la începutul săptămânii, într-o vizită de informare și documentare la fabrica din Rădăuţi și la unul din depozitele de lemn din localitatea Falcău. Vizita a debutat la Falcău, unde jurnaliștilor li s-au prezentat procedurile de due diligence, măsurarea și încărcarea transporturilor de lemn, pregătirea documentaţiei și sistemul due diligence, argumente că HS a implementat un plan complex de acţiuni pentru o industrie sustenabilă a lemnului în România. Măsura centrală este sistemul de urmărire prin GPS a materialului lemnos, Timflow, care permite HS să monitorizeze traseul fiecărui camion ce livrează buștean de la punctul de încărcare până la poarta fabricii. Compania are o politică de toleranţă zero faţă de livrările cu provenienţă controversată, iar detaliile tuturor transporturilor sunt puse la dispoziţia publicului în mod transparent pe site-ul www.timflow.com, disponibil în limbile română și engleză. Potrivit principiului auto-impus de transparenţă, HS informează publicul de fiecare dată când descoperă livrări de buștean cu provenienţă controversată. La finalul vizitei la fabrica din Rădăuţi, după prezentarea procedurilor de verificare a conformităţii transporturilor, inclusiv urmărirea trasabilităţii prin sistemul Timflow, cât și recepţia masei lemnoase, Vasile Varvaroi, manager de achiziţii buștean, a declarat: „Obiectivul principal al vizitei pe care am dorit să o faceţi la noi a fost să vă prezentăm sistemul nostru de due diligence, tot ceea ce facem pentru a minimiza posibilitatea de apariţie în lanţul de aprovizionare a lemnului neconform. V-am prezentat importanţa unui depozit intermediar de sortare a masei lemnoase, v-am prezentat cum se face măsurarea și încărcarea unui camion, cum se fac documentele de transport, apoi v-am prezentat modul în care sistemul timflow de urmărire a trasabilităţii lemnului funcţionează. Este un sistem nou în industrie, un sistem inovativ chiar în industria europeană a lemnului, un sistem care urmărește tot drumul lemnului, care arată de la locul de încărcare, parcursul, până la recepţia finală. Sistemul este deschis publicului, este un sistem care arată transparenţă, un sistem care arată tuturor celor interesaţi de unde vine lemnul, unde a fost încărcat, modul în care excludem lemnul din zonele protejate, din parcurile naţionale, din zonele virgine. Practic, fiecare limită a acestor zone protejate este inclusă în acest sistem timflow. În cazul în care ar exista posibilitatea încărcării de masă lemnoasă din aceste zone, sistemul ne alertează imediat și acest lemn nu este primit în fabricile noastre”.

Grupul Schweighofer se numără printre cei mai mari investitori din România

Din 2003, Grupul Schweighofer se numără printre cei mai mari investitori din România, cu investiţii de peste 800 de milioane de euro în industria lemnului și în economia românească. În cele cinci fabrici pe care le operează în patru judeţe ale României lucrează peste 2.700 de angajaţi, iar impactul investiţiilor asupra comunităţilor locale s-a dovedit unul semnificativ. Cumulând efectele directe, indirecte și induse, industria lemnului contribuie cu 3,5 % din PIB-ul României, din care companiile din Grupul Schweighofer deţin o pondere importantă.