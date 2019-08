Umanitar

Asociaţia ,,Licuricii fericiţi” din Câmpulung Moldovenesc continuă să facă fapte bune, să ajute şi să se implice în cazurile oamenilor necăjiţi, ale copiilor fără viitor. De această dată, Asociaţia ,,Licuricii fericiţi” va construi o casă nouă pentru o familie foarte necăjită, care are patru copii minori, din localitatea Sâmbăta de Sus, o casă compusă din două camere, o baie şi o bucătărie, pe un teren pus la dispoziţie de Primăria comunei Sâmbăta de Sus, care este partener în proiectul umanitar.

Dacă terenul a fost asigurat de Primăria comunei Sâmbăta de Sus, materialele de construcţii şi forţa de muncă sunt puse la dispoziţie de Asociaţia ,,Licuricii fericiţi”. ,„Casa va fi construită pe un teren pus la dispoziţie de comună şi nu va putea fi vândută niciodată. Imobilul va rămâne al comunei, dar va fi folosit exclusiv de această familie”, a explicat primarul comunei Sâmbăta de Sus, Vasile Andreaş.

„Raul nu cerşea. Doar privea oamenii cu ochi rugători...”

„Licuricii fericiţi” din Câmpulung Moldovenesc au început o adevărată campanie pe internet pentru fraţii Raul (8 ani), Andrei (5 ani), Lucian (2 ani) şi Ionuţ (7 luni) şi familia lor. ,,Am făcut un apel către oamenii de bine să ne ajute cu bani să putem achiziţiona materialele de construcţii. Deja au răspuns solicitării noastre mai multe persoane din toată ţara. Cine mai vrea să ne ajute, căci încă mai avem nevoie, o poate face în conturile RO46BTRLRONCRT0379547801 – cont în lei, RO93BTRLEURCRT0379547801 – cont în euro, titular Asociaţia Licuricii fericiţi”, a spus unul dintre membrii ONG-ului, Ştefan Guşti.

Învăţătoarea Nicoleta Bogoş, de la Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, preşedinta Asociaţiei „Licuricii fericiţi”, omul în jurul căruia s-au adunat şi alţi voluntari, ne-a spus că, în opinia ei, cei mai sensibili oameni din societate sunt bătrânii şi copiii. De aceea, a fost foarte impresionată de povestea lui Raul, în vârstă de 8 ani, pe care l-a cunoscut în perioada în care ea se afla într-o tabără cu copii din Câmpulung Moldovenesc la Sâmbăta de Sus.

„Pe Raul l-am găsit prima dată dormind în foişorul Mănăstirii Sâmbăta de Sus. Se ascundea de oameni pentru că, majoritatea, l-au ameninţat cu legea dacă mai stă acolo. Nu cerşea. Doar privea oamenii cu ochi rugători. Apoi, pe micul <Băieţel cu chibrituri>l-am observat pândind prin gardul taberei, cu ochii în lacrimi, flămând şi speriat, atras de aromele prânzului şi chiotele de veselie ale copiilor. Deşi murdar, copiii l-au chemat între ei. Nu a vrut să mănânce tot pentru că mai avea trei frăţiori flămânzi. A primit bănuţi, hrană, hăinuţe curate şi zâmbete. Cu banii a cumpărat bolţari pentru că munceşte din greu (are grijă de vitele unui consătean) pentru o căsuţă numai a lor. L-am însoţit pe Raul acasă pentru a le cere permisiunea părinţilor să-i ajutăm”, ne-a povestit învăţătoarea Nicoleta Bogoş.

„Nu au nimic în afară de modestie, necaz şi dorinţa de a răzbi”

Voluntarii câmpulungeni au găsit şi „casa” lui Raul. Era de fapt un bordei sărăcăcios, un adăpost insalubru în care părinţii şi cei patru copii, în vârstă de 8 ani, 5 ani, 2 ani şi cel mai mic de câteva luni, îşi duc traiul. „Oameni modeşti, cu frică de oamenii care îi pun la colţ pentru că sunt sărmani. Tatăl, crescut la o casă de copii în Bucureşti, s-a reîntors în locurile natale pentru a-şi întemeia o familie. Şi a pornit de la nimic. Chinuit, de tânăr, dincolo de lipsuri, de o afecţiune abdominală gravă care îl secătuieşte de puteri. Mama, îmbătrânită de griji şi răutatea oamenilor. Le-a dat Dumnezeu copiii. Şi se chinuie să-i crească frumos pentru că ei ştiu ce înseamnă orfelinatul şi să fii singur pe lume. Nu au nimic în afară de modestie, necaz şi dorinţa de a răzbi. Singuri nu pot, iar Raul e prea mic şi prea chinuit. La vârsta lui trebuie să se bucure de şcoală, de joacă, de copilărie. Câţi Raul sunt în ţara aceasta? Au nevoi multe, dar, înainte de toate au nevoie de un acoperiş deasupra capului. Am fost la primarul din Sâmbăta de Sus. L-am convins să ne dea o bucăţică de pământ, ne-a ajutat cu utilaje să îl nivelăm, ne-a ajutat cu actele care sunt în derulare. Licuricii au venit de la Câmpulung Moldovenesc. Am pregătit materialele, am făcut planurile pentru construcţie şi aşteptăm avizul arhitectului. Ne-am întors la Câmpulung, dar avem totul pregătit şi, în două săptămâni, cum sunt actele gata, o ridicăm, cu tot ce trebuie”, ne-a povestit preşedinta Asociaţiei „Licuricii fericiţi”.

Au nevoie de ajutor!

Pe pagina „Licuricii fericiţi” de pe reţeaua de socializare Facebook cei intersaţi pot afla întreaga poveste de viaţă a băieţelului Raul, a părinţilor şi frăţiorilor lui, însoţită de multe fotografii. Ca să dăm puţin „din casă”, vă povestim doar un singur episod. Raul a văzut, pentru prima dată, cel mai aproape oraş, Făgăraş, datorită Licuricilor Bucovinei. Pentru el, o cu totul altă lume. A făcut cumpărături împreună cu voluntarii, dar de fiecare dată le spunea: ,,Dacă vreţi, cumpăraţi-le frăţiorilor mei. Ei sunt mai mici, eu m-am obişnuit”. „Câtă bucurie pentru toate hăinuţele, încălţămintea, rechizitele şi jucăriile pentru el şi cei trei frăţiori! M-au impresionat peste măsură şi, deşi este extrem de departe şi de greu, nu am putut sta deoparte”, a mai spus Nicoleta Bogoş. Cine vrea să ajute Asociaţia ,,Licuricii fericiţi” din Câmpulung Moldovenesc în construirea casei pentru Raul şi familia lui, o poate face în conturile RO46BTRLRONCRT0379547801 – cont în lei, RO93BTRLEURCRT0379547801 – cont în euro.