Poliţia şi Jandarmeria

În ultima perioadă de timp, numeroşi tineri şi nu numai s-au trezit luaţi la întrebări de oamenii în uniformă, în timp ce se aflau pe timp de noapte în locuri publice din municipiul Suceava cum ar fi parcuri, locuri de joacă, bănci dintre blocuri. Unii s-au ales şi cu amenzi, aplicate cel mai adesea pentru consum de alcool în locuri publice, deranjarea ordinii şi liniştii publice, refuz de legitimare sau limbaj licenţios, sancţiuni prevăzute de Legea 61/1991R, privind sancţionarea faptelor de încălcare a ordinii şi liniştii publice.

Aceste controale nu sunt o noutate absolută, numai că în ultima perioadă de timp conducerea Poliţiei municipiului Suceava a dispus periodic acţiuni punctuale pe această temă, la care sunt solicitaţi şi oameni de la Jandarmeria Suceava şi de la Poliţia Locală Suceava. Cu oameni de la cele trei structuri se asigură acţiuni de amploare pe această temă.

Locotenent colonelul Bogdan Cornaci, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, ne-a declarat că jandarmii participă la acţiunile de acest gen ale Poliţiei municipiului Suceava, atunci când se solicită sprijinul, dar echipajele Jandarmeriei fac şi controale individuale în parcuri şi alte locuri publice, în cadrul graficelor de patrulare.

Amenzile date de jandarmi sunt în general tot pentru abateri de la Legea 61/1991, de care am amintit mai sus. Oricum, ca regulă generală, cine consumă băuturi alcoolice în loc public este deja pasibil de amendă, chiar dacă nu face gălăgie sau scandal. Sigur că de principiu jandarmul sau poliţistul se orientează de la caz la caz cu privire la necesitatea de a da amenda sau doar un avertisment verbal, însă cert este că sunt câteva parcuri care au deja o notorietate deloc bună privind adunările nocturne zgomotoase. Poate cel mai elocvent este exemplul Parcului „Simion Florea Marian”, din centrul municipiului Suceava, unde aproape noapte de noapte au fost sesizări privind suceveni care beau alcool până la ore târzii, fac gălăgie şi lasă mizerie în urmă. În plus, se vine adesea şi sub influenţa băuturilor alcoolice cu maşina în acest parc.

Legitimarea persoanelor suspecte şi capturile de droguri, obiective importante

Aceste acţiuni de control în parcuri şi în alte locuri publice mai au şi alte obiective importante, mai puţin spuse la nivel oficial. Unul ar fi legitimarea celor depistaţi prin parcuri, printre ei aflându-se şi persoane cu trecut infracţional sau pretabile la infracţiuni, care sunt apoi monitorizate. În plus, dacă sunt comise fapte penale în acea noapte, persoanele legitimate sunt printre primele care pot oferi informaţii. Un alt obiectiv important este legat de consumul de droguri, în general canabis şi etnobotanice. Jandarmii au zeci de cazuri de depistări în flagrant în locuri publice de tineri care aveau asupra lor droguri ori le consumau în locuri publice. De la astfel de cazuri au plecat adesea anchete importante ale structurilor de combatere a criminalităţii organizate privind grupări de traficanţi de droguri care alimentează numeroşi tineri.

Poliţiştii locali dau şi ei amenzi pe această temă

Pentru cine nu ştie, şi Poliţia Locală Suceava are atribuţii privind sancţionarea la Legea 61/1991, fără a fi obligatoriu cu poliţistul local să fie însoţit de jandarm sau de poliţist din cadrul MAI.

Directorul Poliţiei Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, ne-a declarat că poliţiştii locali au aplicat destul de multe amenzi pentru consum de alcool în locuri publice, deranjarea ordinii şi liniştii publice, refuz de legitimare, dar şi pentru mizerie lăsată în urmă în parcuri, în baza unei hotărâri a Consiliului Local Suceava. El a precizat că mare parte dintre amenzi au fost date pe numele unor minori, în cazul lor sancţiunea fiind la jumătate.

Aceste controale din parcuri şi alte locuri publice se fac şi în urma reclamaţiilor venite de la cetăţeni, privind gălăgia şi deranjarea ordinii şi liniştii publice.