Apel emoţionant

Un tânăr român în vârstă de 23 de ani, Dragoş Alexandru Chihaia, născut în Fălticeni, pe 10 iunie 1996, şi adoptat la vârsta de doi ani de o familie din SUA – Florida, îşi caută mama biologică. Pe pagina de Facebook „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitaţi ai României”, tânărul a postat un mesaj emoţionant prin care îşi exprimă dorinţa arzătoare de a-şi cunoaşte mama biologică.

„Numele meu a fost Dragoş Alexandru Chihaia. Din documentele mele de adopţie reiese că la foarte scurt timp după naştere am ajuns în grija statului român până când, la vârsta de doi ani, am fost adoptat în Florida, SUA”, povesteşte tânărul născut în Fălticeni. „Sunt în căutarea mamei mele biologice, Mihaela Chihaia, acum în vârstă de 46 de ani. Pe atunci mama mea locuia la ţară, într-o localitate din Suceava, cu părinţii şi fraţii ei - doi mai mici. A terminat şcoala generală, apoi a rămas acasă o perioadă de timp, ajutând familia în jurul casei. După naşterea mea, întreaga familie s-ar fi mutat într-o altă parte a ţării, o locaţie necunoscută, departe de orfelinatul în care am locuit. Urma mamei mele a fost pierdută încă de când mi-a dat naştere şi s-a externat fără mine”, reiese din postarea lui Dragoş de pe Facebook „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitaţi ai României”.

Chiar dacă tânărului îi merge bine în familia adoptivă, în adevărata familie, în casa mamei adoptive, care chiar dacă nu l-a născut, este mama adevărată, care l-a crescut, i-a dat o educaţie bună şi îl iubeşte necondiţionat, acesta ar dori să o privească în ochi şi pe mama biologică, să-i spună că a iertat-o, că nu vrea să-i aducă reproşuri, ci doar să o facă fericită pentru realizările lui. El poate înţelege că mama lui a avut motive întemeiate dacă l-a abandonat şi a fost crescut de stat până la adopţie. „Vă rog foarte mult pe toţi cei care citiţi aceste rânduri să nu o judecaţi pe mama mea. Sigur a avut o situaţie foarte dificilă şi probabil nu a avut sprijinul nimănui. Vreau aşa de mult să o găsesc, să o cunosc, să-i aud vocea, să-i dau o mare îmbrăţişare şi să îi spun cât de mult m-am gândit la ea... Vă rog faceţi asta pentru mine! Ajutaţi-mă să-mi găsesc mama! O singură distribuire poate duce direct la ea. Mulţumesc din suflet tuturor!”, este finalul mesajului transmis din suflet de Dragoş.