...că s-a ratat scorul de 1-1 dintre Dinamo și Hermannstadt, principalul responsabil fiind băiatul ăla care n-a reușit să înscrie din penalty pentru oaspeți, într-un moment în care aceștia erau conduși cu 1-0. Ce ar fi însemnat scorul de 1-1? Păi într-o vreme cu recorduri negative doborâte de Dinamo și de FCSB (în cazul în care extindem perioada de referință la fostele Steaua, CCA, ASA), s-ar fi înregistrat și un record inedit, care așa ar fi rămas în vecii vecilor, amin: marele rivale n-ar fi putut fi departajate de niciun criteriu în lupta lor pentru evitarea ultimului loc! Clasamentul s-ar fi scris așa: 13-14. Dinamo / FCSB. Acest lucru ar fi fost posibil pentru că meciul direct nu s-a disputat încă, deși acesta putea și el foarte bine să se termine la egalitate și am fi fost în aceeași situație. Dar nu, Dinamo n-a marșat la această curiozitate statistică și a învins cam în același stil în care a învins și Clinceniul, adică a fost vulnerabilă mare parte din meci, până când n-a mai fost. Ba chiar a urcat vreo 5 locuri cu această victorie, astfel că acum își permite să privească de sus și chiar să râdă de FCSB. Se vede treaba că Stoica, responsabil cu ironiile la FCSB, a mirosit bine situația și s-a tirat la timp, altfel acum trebuia să-și suspende contul de Facebook. Oricum, Dinamo chiar are o perspectivă mai bună, și-a pus antrenor serios, nu paiață, iar dacă Negoiță nu-și va mânca iarăși de sub unghii, poate se va cârpi și apărarea. Trecând la meciul lui FCSB, aș dori să remarc și eu, precum Argeș Vintilă, un aspect pozitiv. Din păcate pentru el, de la echipa adversă: fundașul lateral Velisar. Golul marcat de el i-ar putea face invidioși pe cei mai de succes mijlocași ofensivi, acest Velisar etalând forță de pătrundere, control al mingii în regim de viteză și aptitudine pentru finalizare. Putea fi o întâmplare, dar am aflat de la comentatorul meciului că ”a comis-o” și în etapa precedentă, astfel că am căutat faza și, într-adevăr, tânărul acesta (are doar 20 de ani) pare a avea ceva în plus. Nu numai că este eligibil pentru Olimpiada de la anul, dar după aceste două isprăvi cred că n-ar trebui să lipsească din lotul lui Contra, putând fi testat cu Malta.