Atitudine

Primarul de Suceava, Ion Lungu, le-a transmis, ieri, scuze locatarilor din cartierul Zamca, afectați din cauza mormanelor de pământ rămase pe trotuare și pe alei în urma lucrărilor de înlocuire a conductelor de termoficare, începute în urmă cu mai bine de un an. ”Oamenii au dreptate sută la sută și mă angajez în fața lor ca în acest an să rezolv problema”, a declarat Lungu. El a explicat că firma Consix București, care a câștigat în urmă cu 3 ani licitația pentru reabilitarea rețelelor tehnice din municipiul reședință de județ, nu găsește cui să subcontracteze lucrarea în Suceava, astfel încât este în imposibilitatea de a o finaliza. Primarul a mai spus că i-a solicitat reprezentantului local al firmei să invite aici conducerea centrală a Consix pentru a vedea cum se poate ieși din acest impas. ”Astăzi noi nu mai avem nici o datorie la firma din București. Mai sunt lucrări de făcut, cele 53 de miliarde de lei vechi alocate și în acest an de Guvern încă n-au ajuns, noi suntem între ciocan și nicovală. Promit să fac pe dracu-n patru ca în acest an să rezolv problema pentru că nemulțumirile oamenilor sunt pe deplin justificate”, a mai spus Ion Lungu.

Reamintim că o parte dintre locatarii din Zamca și-au exprimat nemulțumirea față de starea deplorabilă a străzilor și trotuarelor din cartier prin amplasarea, pe un morman de pământ aflat la intersecția străzilor Ion Neculce și Octav Băncilă, a unui indicator cu textul „Movila Mizeriei – Construcția Primăria Comunei Suceava (secolul XXI). Se văd și șanțurile de apărare” flancat de o minicultură de ardei iuți. Ei au ales să protesteze astfel față de neputința administrației locale, care n-a reușit să găsească modalități de a constrânge firma Consix să îndepărteze mormanele de pământ, pietriș și alte deșeuri de șantier rămase după constructori. Când plouă, străzile se transformă în mocirlă vâscoasă, iar pe secetă praful este omniprezent în casele și în plămânii locatarilor. Oamenii speră ca ardeii iuți să „ardă” atât autoritățile, cât și constructorii și să-i grăbească spre salubrizarea zonei.