Răzbunare

O cruce grea de aproape o jumătate de tonă a dispărut din cimitirul comunei Arbore. Furtul a fost reclamat de o femeie din localitate, care spune că în urmă cu aproape o săptămână crucea din beton a dispărut din cimitirul satului. Crucea reprezenta monumentul de la căpătâiul soacrei ei, iar dispariția acesteia a surprins pe toată lumea. Nimeni nu a văzut nimic, deși crucea era extrem de grea și greu de transportat, implicând un utilaj și un mijloc de transport. Hoţii au lăsat în urmă o altă cruce identică, cea a socrului femeii care a făcut reclamaţia, pe care au agățat însă o coroniță de pe crucea furată a soacrei.

Dispariția a fost sesizată în urmă cu câteva zile

Elena Jacotă a fost anunțată despre dispariția crucii din beton din cimitirul Arbore de cineva din sat și nu i-a venit să creadă că e adevărat. După ce a căutat crucea prin tot cimitirul și nu a găsit-o nicăieri, s-a dus direct la poliție. Ea ne-a povestit: ”Pe 4 iulie am fost anunțată de o vecină care stă peste drum de mine să mă duc la cimitir că mi-au scos o cruce. Sinceră să fiu, nu-mi venea să cred, știind ce fel de cruce era. M-am urcat pe bicicletă și când am venit la cimitir am constatat că era scoasă crucea din pământ și luată cu totul. Asta nu e o cruce de furat, pe care să o fi luat o persoană sau două, aici s-a intrat cu un utilaj. Mai întâi au scos banca din lemn, cercul de flori l-au pus pe cealaltă cruce. M-am dus la poliție și am povestit ce s-a întâmplat, polițista a venit la fața locului și a făcut poze, după care mi-a spus să revin a doua zi dimineață.”

Femeia crede că gestul a fost făcut din răzbunare, de către membrii unei familii cu care a intrat în conflict

Conflictul dintre familia Elenei Jacotă și o altă familie din sat a pornit de la o bucată de pământ din cimitir, pe care fiecare se pare că o revendică pentru un loc de veci. Cele două familii și-a smuls pe rând împrejmuirile montate de fiecare și au făcut apoi plângeri la poliția din comună, pentru pedepsirea vinovaților. Femeia spune că până nu de mult, terenurile pentru locurile de veci se alocau în urma unei discuții cu preotul sau autoritățile locale, neexistând acte doveditoare ale atribuirii lor. Femeia ne-a povestit în continuare: ”Dimineață la ora 8 am venit și polițiștii nu m-au întrebat nimic despre problema pe care o aveam eu. Având niște altercații cu cineva în cimitir pentru un loc pe care îl prinsesem pentru părinții mei, mi s-au smuls țărușii, mi-au aruncat crucea din lemn și au pus ei în loc două cruci de lemn. Când am venit totul era aruncat, a început scandalul și i-am întrebat cum au smuls așa, după ce eu întrețineam locul de mormânt de vreo trei ani de zile. Am adus din nou țăruși și i-am bătut, înconjurând locul cu sârmă de balot și atunci ei au sesizat poliția. Poliția a venit în cimitir și am constatat că pe numele meu exista deja o reclamație la poliție pentru profanare de morminte.”

În urma depunerii unei plângeri, păgubita speră să dea de urmele hoților

La o perioadă de timp după izbucnirea conflictului dintre cele două familii, femeia a constatat lipsa crucii din beton și crede că gestul a venit în semn de răzbunare, pentru îndrăzneala de a-i înfrunta pe cei din familia adversă. Cele două cruci, din care una a dispărut, fuseseră montate înainte de 1990 în cimitirul din Arbore, chiar dacă nu există nimeni îngropat acolo. Ele sunt foarte mari, turnate din beton și au o greutate de aproape 500 de kg fiecare. Femeia care a constatat lipsa crucii soacrei a rămas uimită de cum a fost posibilă demontarea unei asemenea cruci, pe care 2-3 oameni cu greu o pot urni din loc. Ea a continuat să ne declare: ”Ar fi cumva o legătură zic eu, dar de văzut nu am văzut. Cum de nu s-a întâmplat atâția ani, din 90 încoace sunt aproape 29 de ani, de ce nimeni nu a venit să facă nimic. Sau de ce nu s-a luat altă cruce, sunt cruci care nu sunt băgate în beton, doar din fier. De ce nu le-au luat pe alea, că nu le trebuia utilaj. A fost în bătaie de joc pentru că au scos banca, au luat crucea, au lăsat coroana de flori și au plecat. Până în momentul de față poliția nu a luat nici o măsură și nu mi-au luat nici o declarație.”

Femeia este hotărâtă să depună o plângere scrisă și așteaptă ca investigațiile făcute să ducă la identificarea celor care au furat monumentul și tragerea lor la răspundere. Scandalul dintre cele două familii a ajuns și la urechile autorităților locale, care au cerut și ele poliției să rezolve cât mai rapid acest caz, nemaiîntâlnit în comunitate.