Gafă

Doi elevi din județ care susțineau proba la limba română în centrul de examen de la Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului au fost eliminați din examenul de bacalaureat după ce acestora le-au sunat telefoanele mobile chiar în timpul desfășurării evaluării. Unul dintre candidați este absolvent al colegiului humorean, iar celălalt al liceului din Solca.

Incidentele s-au petrecut deşi candidaţii au fost atenţionaţi în repetate rânduri asupra faptului că pătrunderea în sală cu telefonul mobil, cărţi sau alte materiale informative atrage eliminarea din examen, indiferent dacă acestea sunt folosite sau nu. Cei doi tineri nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Suceava, la prima probă scrisă a bacalaureatului s-au înscris 5.143 de elevi, au fost prezenți 4.750, înregistrându-se 391 absenți.

De asemenea, din cauza unor probleme de sănătate, un candidat de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a susținut prima probă a examenului maturității la Spitalul Județean Suceava. Tot din motive medicale, alți doi candidați de la Colegiul „Mihai Eminescu” Suceava au beneficiat de un timp de lucru de patru ore, cu o oră în plus față de colegii lor.

Pentru absolvenții de liceu, urmează o săptămână plină de emoții și momente tensionate.

Marți se desfășoară proba la limba și literatura maternă, miercuri urmează proba obligatorie a profilului, iar joi proba la alegere a profilului și specializării.

Cerințe

Testarea de luni a avut o durată de trei ore, timp în care elevii au avut de rezolvat subiecte structurate pe trei mari cerinţe, prima cu mai multe sub-puncte.

La primul subiect, de 50 de puncte, adolescenții au primit un fragment dintr-un text la prima vedere, din "Note de Călătorie", de Anton Holban, pe baza căruia au avut de răspuns la cinci cerinţe. Punctul B din cadrul primului subiect le cerea elevilor realizarea unei compuneri de minim 150 de cuvinte prin care să argumenteze „Dacă oamenii pot aprecia sau nu farmecul locului în care trăiesc”. Subiectul al II-lea a cuprins un fragment extras dinpiesa de teatru semnată de Mihail Sebastian, “Ultima oră”, elevii trebuind să explice rolul notațiilor autorului.

La subiectul al III-lea, de 30 de puncte, cei care au absolvit profilul real au avut, la alegere, de prezentat particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi, iar cei de la profilul uman au avut, la alegere, de comentat arta poetică în opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga.

Reacțiile elevilor

Deși, de regulă, genul liric nu e pe placul elevilor, majoritatea preferând să analizeze opere aparținând genului epic, candidații cu care am vorbit au răsuflat ușurați la ieșirea din examen.

Maria a absolvit Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, iar din toamnă se vede studentă la Iași, fie la Litere, fie la Jurnalism.

„Mi s-a părut foarte ușor. Mi-a picat Ion Barbu, eu zic că m-am descurcat bine. Pentru cine a învățat a fost ușor. În clasa a XII-a m-am concentrat pe învățat, cu atât mai mult în ultimele două săptămâni. Am emoții mai mari la proba de istorie, mă cam încurc la ani”.

Fosta sa colegă Amelia ne-a mărturisit că vrea să se înscrie la o facultate de studii europene, iar la prima probă a examenului maturității speră să ia peste 8,5.

”Am avut mari emoții, dar m-am putut concentra. A fost puțin mai stresant la început, cerințele erau foarte simple, doar că din cauza emoțiilor nu puteam să mă concentrez pe subiect. Am terminat în mai puțin de trei ore, dar am folosit timpul pentru a mă verifica”, ne-a spus Amelia.

„A fost un subiect ok, mă așteptam să pice Eminescu în an centenar, Eminescu fiind cel mai mare poet român”, ne-a declarat Simion, absolvent al Colegiului „Ștefan cel Mare” Suceava, la ieșirea din examen.

O altă absolventă de la același colegiu ne-a povestit că vrea să urmeze facultatea de medicină.

„A fost foarte bine, sunt mulțumită de subiecte. Mă așteptam să pice genul liric, eu am ales Arghezi. Am terminat în două ore și puțin, iar apoi am verificat. Am avut cele mai mari emoții la această probă, dar sper să iau peste 9”, ne-s spus adolescenta.