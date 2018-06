Sunt momente în viaţă în care, oricât ai încerca, oricât de bine ţi-ai planifica timpul, tot nu poţi să împaci toate caprele cu toate verzele. Eşti silit să alegi, implicit să şi renunţi la ceva. Hai să vă explic despre ce e vorba. Am să încep prin a vă spune că aproape toată existenţa mea s-a pliat după programul transmisiilor TV ale competiţiilor sportive, iar asta începând cu World Cup 1966, din Anglia, din care o bucată am văzut-o la Sulina, la unul din cele două televizoare existente pe atunci în orăşel, lipoveanul care-l deţinea făcând o mică avere de la cei 45-50 de telespectatori taxaţi la fiecare meci. În armată chiar, în 1976, am reuşit să urmăresc integral transmisiile de la Olimpiada de la Montreal, cu toate ameninţările cu arestul la care eram supus în fiecare noapte. Până şi pe mal de Prut, la pescuit, acum nu foarte mulţi ani, m-am aşezat în singurul loc unde prindeam semnal, pentru a vedea meciul Portugalia - România, 1-1, care ne-a adus, dacă vă reamintiţi, o calificare din alea rarissime în ultimele două decenii. Au fost competiţii la care am stat treaz nopţi de-a rândul, altele la care m-am trezit cu noaptea în cap, în sfârşit altele pentru care am chiulit de la serviciu sau mi-am luat zile de concediu. Dacă veneam, să zicem, din Deltă când se juca un meci care trebuia văzut, opream la primul motel aflat în drum la ora începerii. M-am mândrit mereu cu faptul că am văzut tot ce era posibil de văzut. Şi nu mi-aş fi imaginat vreodată, din 1966 încoace, că va da vreodată peste mine un Campionat Mondial de Fotbal la care să fiu silit să renunţ la 3 zile de turneu, respectiv la 9 meciuri! Asta, în teorie, pentru că practic am recuperat 3 din ele, rămânând cu o pagubă de doar 7! Ce s-a întâmplat concret? Păi ce altceva decât concertul lui Ringo Starr de la Viena, din 20 iunie, pentru care, vă jur, aş fi renunţat bucuros chiar la finală. Asta fiindcă cu unul din cei 4 Beatles ţi se iveşte doar o dată în viaţă şansa de a sta faţă în faţă. Se poate, aşadar, şi fără fotbal. Cu condiţia ca ceea ce pui în loc să merite. Altfel, Ringo e mai viu decât, să zicem, Leo Messi, deşi pe 7 iulie va împlini 78 de ani!