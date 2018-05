Pe 8 mai

Vizita delegaţiei Sucevei la Bethlehem, cu scopul semnării parteneriatului de înfrăţire cu administraţia localităţii în care s-a născut Iisus Hristos, a reprezentat o bună oportunitate de promovare a valorilor noastre tradiţionale şi a obiceiurilor populare în Orientul Mijlociu.

„Am sărbătorit Ziua Europei, la Bethlehem, alături de reprezentantul Uniunii Europene în Palestina, domnul Ralph Taraf, primarul municipiului Bethlehem, domnul Anton Salman, şi reprezentantul României în Palestina, domnul Cătălin Ţîrlea. La standul românesc am sărbătorit ia românească şi am gustat produse gastronomice româneşti. Pelerinii din Suceava au purtat în majoritate ii frumoase populare şi am realizat o paradă a acestora pe muzică populară românească, lucru foarte apreciat de cei prezenţi”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu, din Palestina.

Acordul de înfrăţire a celebrului oraş Bethlehem cu municipiul Suceava cuprinde mai multe domenii de colaborare - afaceri, educaţie, turism, cultural şi administraţie publică locală, încât alte acţiuni comune vor avea loc în perioada următoare.