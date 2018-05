Controale

O amplă acţiune pentru prevenirea faptelor cu violenţă şi a evenimentelor rutiere cauzate de consumul de alcool şi substanţe interzise a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute în baruri, discoteci şi sălile de jocuri de noroc. A fost vizată în principal zona localităţilor din apropierea frontierei de stat, prin razii efectuate în unităţile de alimentaţie publică din proximitate. Acţiunea derulată la nivelul IPJ Suceava face parte dintr-un program de prevenire derulat de-a lungul întregului an 2018 în zonele de distracţie pentru tineri, cluburi şi terase, unde s-au constatat un consum excesiv de alcool şi un risc infracţional crescut.

La acţiunea derulată sub numele generic de ”Zero la mie” au participat peste 50 de poliţişti, dar şi lucrători din cadrul Biroului pentru Imigrări Suceava, în scopul asigurării unui climat de ordine şi disciplină care să permită tinerilor veniţi să se distreze în mod civilizat să poată face acest lucru în deplină siguranţă, verificării legalităţii funcţionării localurilor şi asigurării acestora cu sisteme de securitate.

Un capitol distinct al acţiunii desfăşurate în perioada 5-6 mai l-a constituit identificarea minorilor care frecventează barurile şi discotecile şi consumă băuturi alcoolice. În timpul acţiunii poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din IPJ Suceava şi poliţiştii de proximitate şi de ordine publică au efectuat verificări în peste 20 de unităţi de alimentaţie publică.

Acţiunea a vizat verificări la sălile de jocuri de noroc şi săli de pariuri sportive între orele 21.00-23.00, razii în baruri, cluburi şi discoteci în intervalul 23.00-02.00 şi sporirea patrulelor auto în intervalul 02.00-04.00, pentru monitorizarea ieşirilor din cluburi şi asigurarea deplasării în siguranţă a tinerilor către domicilii. Poliţiştii de prevenire au pus în aplicare planul de măsuri ,,Zero la mie”, fiind desfăşurate activităţi de informare şi instruire în baruri, cluburi şi discoteci din Straja, Brodina, Ulma, Vicovu de Sus, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului şi Suceava, fiind legitimate peste 800 de persoane. În mod separat,poliţiştii rutieri au făcut controale de identificare a persoanelor care conduc vehicule sub influenţa substanţelor interzise. Au fost utilizate în acest sens teste antidrog pentru salivă, din fericire nefiind identificate la volan persoane care să fi consumat substanţe interzise. În schimb, în urma testării cu aparatul etilotest au fost identificaţi mai mulţi şoferi aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice. În timpul acţiunii au fost aplicate 63 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 47.500 de lei. În timpul filtrelor rutiere din apropierea barurilor şi discotecilor au fost reţinute patru permise de conducere, majoritatea pentru consum de băuturi alcoolice, fiind ridicat, totodată, şi un certificat de înmatriculare.