Declaraţie politică

Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a susţinut, ieri, o declaraţie politică în care a subliniat faptul că modul în care va fi marcat Centenarul Marii Uniri va aduce un plus de valoare României în viitor. Maricela Cobuz a declarat în Camera Deputaţilor că Centenarul Marii Uniri ne oferă astăzi posibilitatea de a reflecta asupra evenimentelor istorice petrecute în aceşti 100 de ani.

„Modul în care va fi marcat Centenarul Marii Uniri, modul cum va fi proiectată imaginea naţiunii noastre va aduce un plus de valoare României de mâine. Pentru noi, românii, este foarte important să respectăm valorile tradiţionale ale poporului nostru, să ne caracterizeze unitatea şi respectul pentru neam şi ţară. Anul Centenarului a devenit cu atât mai important pentru români deoarece este premergător preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România. Tot în acest an este sărbătorit şi Anul European al Patrimoniului Cultural. Acest an reprezintă un bun moment de conştientizare a valorilor culturale româneşti care trebuie amintite pentru a fi cunoscute şi noilor generaţii”, a spus Maricela Cobuz.

Deputatul PSD de Suceava consideră că în cadrul evenimentelor dedicate Centenarului, Biserica Ortodoxă Română joacă un rol important în viaţa spirituală a românilor.

Pe de altă parte, Maricela Cobuz a spus că Parlamentul României a adoptat anul acesta propunerea legislativă privind „Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918” şi proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României.

De asemenea, deputatul sucevean a spus că Guvernul României a înfiinţat Departamentul Centenar, care asigură coordonarea la nivel naţional, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României 1918-2018. Maricela Cobuz a subliniat şi faptul că ministrul Culturii, George Ivaşcu, a aprobat primele 43 de proiecte pentru Centenar, în valoare de 14.887.921 lei, iar ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a decorat românii născuţi în anul 1918 în cadrul campaniei ”O viaţă cât un Centenar”.

Nu în ultimul rând, deputatul PSD a mai declarat că sub egida Centenarului Marii Uniri au fost plantaţi 112.500 de puieţi de stejar în Mărăşeşti şi 350.000 în Vrancea în memoria ostaşilor români căzuţi pe câmpurile de luptă, iar acţiunile de împădurire au fost continuate în foarte multe judeţe din ţară, atât de voluntari, cât şi de clasa politică.