În lipsă de fotbal, ne prefacem că tare ne preocupă ce mari surprize se mai produc pe la Botoşani ori la Chiajna şi ce interese majore sunt în joc. Ce viitor de aur are, cel puţin în Europa, dacă nu în lume ori în galaxie, viitoarea campioană, de unde şi interesul major ca rezultatele de la spartul târgului să nu fie viciate de borfaşii români cu fluier şi steaguri, ci neapărat de nişte tâlhari străini. Aici, de fapt, opiniile sunt împărţite între cei direct interesaţi: alde Steaua urlă că numai hoţii de import sunt credibili, în timp ce clujenii zic că e musai ca un român să falsifice rezultatele. Îmi şi imaginez ce hohote de râs îl năpădesc pe tatăl hoţilor, numitul Vassaras (căruia Domnul i-a mai dat o pomană greu previzibilă, prelungindu-i prietenului său, Burleanu, mandatul de Naş pe stil nou) pus în faţa unei decizii pe care aflu, chiar când scriu acest articol, că a şi luat-o, desemnându-l ca fluieraş la "el derby maximo" pe numitul Avram, a cărui singură calitate e aceea că e fiul lu' tat-su'! Ei, păi dacă ajungem să îi încredinţăm ăstuia, căruia şi înălţimea în acte i-a fost falsificată, soarta campionatului, atunci e clar că ne merităm soarta. Ca să avem şi alte subiecte de comentarii, că doar nu totul se rezumă la arbitraj, atunci să observăm că aceleaşi mândre candidate la titlu, Steaua şi CFR, se acuză reciproc de nişte chestii absolut incalificabile, cerând feluritelor foruri apte să facă chestia asta, să acţioneze. Adică să o depuncteze pe cealaltă cu 3, cu 6, cu Dumnezeu ştie câte puncte. Foarte haios, dar şi absolut româneşte, ar fi ca respectivele comisii să le belească pe ambele, rămânând ca titlul să se ducă pe la Craiova sau la Ovidiu. Iar în timp ce noi ne ocupăm de toate mârlăniile şi ţopârlănelile astea, pe lume se joacă chiar fotbal. Aşa cum am văzut în minunata semifinală de alaltăieri, în care Roma nu s-a lăsat până nu a terminat cu doar 3 goluri în urma lui Liverpool, aşa cum o făcuse şi contra Barcelonei. Diferenţa e, zic eu, că Liverpool, spre deosebire de Barcelona, are şi antrenor. În încheiere, vă zic doar atât: în acest moment, când scriu, mai sunt 5 ore şi trei sferturi până la semifinala cealaltă, pe care Bayern n-are cum s-o câştige. Iar finala dintre Liverpool şi Real Madrid este una chiar interesantă. Vom mai discuta despre ea, după retururile de săptămâna viitoare.