Pas în carieră

395 de candidaţi suceveni s-au înscris pentru a susţine examenul de definitivare în învăţământ, testare obligatorie în cariera didactică, urmată de obţinerea gradelor didactice II şi I. La testare au dreptul să participe cadre didactice cu vechime de cel puţin un an în sistem.

Potrivit datelor prezentate de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Suceava, insp. Cezar Anuţei, 395 de dosare au fost transmise de şcoli către Inspectoratul Şcolar, iar în perioada următoare, dar nu mai târziu de 31 octombrie, vor avea loc verificarea şi avizarea acestora.

Tot până la finele acestei luni, candidaţii vor fi înştiinţaţi cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere.

Examenul de definitivare cuprinde două etape. Etapa I este eliminatorie şi presupune susţinerea a două inspecţii de specialitate şi evaluarea portofoliului profesional, iar etapa a II-a constă în proba scrisă.

Inspecţiile de specialitate vor începe de la 1 noiembrie şi se vor desfăşura până la 1 iunie 2018.

Pentru calificarea în proba finală a examenului, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu trebuie să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective. Proba scrisă este programată pe 18 iulie, rezultatele urmând să fie afişate pe data de 24.

În fine, nota examenului de definitivat se calculează după formula: (NI1 + NI2 + NP + 7NS)/10, unde NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul profesional personal, iar NS reprezintă nota la proba scrisă. Nota minimă de promovare a examenului este 8.

Candidaţii care se află în primul an de activitate nu pot susţine proba scrisă în acest an şcolar, întrucât nu realizează stagiul de minimum un an la catedră, condiţie obligatorie de altfel.