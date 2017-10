De Ziua Educaţiei

De Ziua Internaţională a Educaţiei, pe 5 octombrie, Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa a organizat, în sala mare a primăriei din localitate, „Gala Oamenii Şcolii”, un eveniment al emoţiilor, al preţuirii şi al recunoştinţei faţă de dascălii de ieri şi de azi care continuă să formeze caractere, să aducă lumină în sufletele a zeci de generaţii. Iniţiatoarea acţiunii, directoarea Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, prof. Daniela Ceredeev, a spus, chiar la debutul manifestării, că „preţuirea noastră întreagă şi gândurile cele mai frumoase şi mai curate” se îndreaptă către dascălii care au slujit şcolii din Moldoviţa, fie că sunt educatori, învăţători, profesori, secretari, contabili, pensionari sau în activitate, fie că sunt elevi care se pregătesc să îmbrăţişeze în viitor o carieră de dascăl, „trei generaţii de oameni ai şcolii, o înşiruire neîntreruptă de emoţii, principii şi valori. Şi ieri, şi azi, şi mâine... preţuire!”. Daniela Ceredeev le-a mulţumit elevilor Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, care au ales să petreacă un timp alături de profesorii lor, la „Gala Oamenii Şcolii”, elevi fără de care „şcoala nu ar fi şcoală”, „şcoala, inima unei comunităţi, nu ar putea trăi fără voi, dragi elevi”.

Diplome de excelenţă şi flori

Rând pe rând, pe scena sălii în care s-a desfăşurat evenimentul au urcat oameni valoroşi ai comunei Moldoviţa, oameni care, într-un fel sau altul, duc faima acestui loc binecuvântat de Dumnezeu, oameni care chiar dacă nu aparţin acestui loc contribuie în felul lor la promovarea valorilor autentice din Moldoviţa. Au urcat pe scenă, au primit diplome de excelenţă şi au fost aplaudaţi directorii care de-a lungul anilor au fost la conducerea Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, dascăli pensionari care şi-au lăsat o parte din sufletul lor în şcoala din Moldoviţa, educatori, învăţători, profesori, adevăraţi eroi pe câmpul educaţiei, dar şi dascălii de azi care predau la Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, „oameni lumină”, care sunt ca o punte între ieri şi mâine, personalul auxiliar al şcolii, secretari, contabili, cu toţii fiind recompensaţi de organizatori, în ziua în care s-a „premiat excelenţa”, cu câte o diplomă şi multe flori, frumoase crizanteme de toamnă.

Emoţie, îmbrăţişări, cuvinte

Mulţi dintre cei care au fost premiaţi au dorit să adreseze şi câte un cuvânt, vorbele de multe ori pălind în faţa emoţiilor. Fie că au trecut aproape 40 de ani de când s-au pensionat sau doar câteva luni, fie că au fost elevi ai şcolii din Moldoviţa şi s-au întors în aceeaşi şcoală ca dascăli, fie că au venit ca tineri profesori de pe alte meleaguri, cu emoţiile oricărui început şi au fost primiţi cu căldură, sprijiniţi şi ajutaţi de conducerea şcolii să prindă aripi şi încredere şi au rămas în colectivul şcolii din Moldoviţa, cu toţii au fost aplaudaţi la scenă deschisă de publicul aflat în sală, elevi şi dascăli deopotrivă, de ieri, de azi, de mâine.

S-au vărsat lacrimi, s-au şters lacrimi, s-au spus cuvinte ziditoare, s-au îmbrăţişat oameni, s-au încurajat şi s-au apreciat reciproc, toate în cadrul „Galei Oamenii Şcolii” din Moldoviţa, un eveniment reuşit la care şi-au dat concursul directorii Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, prof. Daniela Ceredeev şi prof. Diana Elena Priscorneac Belei.

Promovare

Aşa cum a susţinut directoarea Ceredeev, Ziua Educaţiei la Moldoviţa a fost „un prilej minunat de a spune mulţumesc, cu întreagă recunoştinţă, cu preţuire şi cu drag, celor care fac din educaţie şi din misiunea şcolii în lume un crez, un mod de viaţă”. Printre aceşti oameni se numără Tatiana Vîntur, inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare din cadrul IŞJ Suceava, care a spus că este bucuroasă că a ales să fie profesor, că salută iniţiativa Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa de a aprecia cadrele didactice de azi, de ieri şi, de ce nu, cadrele didactice de mâine. „Este important ca profesorii să fie alături, să inspirăm noi generaţii, pentru că, nu-i aşa, ceea ce semănăm astăzi vom culege în viitor”, a spus Tatiana Vîntur.

Câte o diplomă de excelenţă au primit şi primarul comunei Moldoviţa, Traian Iliesi, care a dat asigurări că Primăria Moldoviţa şi Consiliul Local vor susţine în continuare şcoala, Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, la fel ca şi până acum, şi artista Lucia Condrea, fiică a Moldoviţei, ţinut în care s-a sălăşluit etnia huţulă din timpuri străvechi, care apără cu mari sacrificii „comoara Moldoviţei”, prin Muzeul Ouălor Încondeiate care-i poată numele, un muzeu unic în lume, cu peste 5.000 de ouă încondeiate. „Am pornit de la un meşteşug şi am creat o artă, o artă care rivalizează pe toate continentele”, a spus artista, completând că anul trecut au vizitat Muzeul Ouălor Încondeiate din Moldoviţa turişti din 76 de ţări, care, în acest fel, au cunoscut Moldoviţa, tradiţiile, oamenii şi „arta Condrea”.

Casian Balabasciuc: „Suntem în primul rând români şi trebuie să ţinem la această ţară ca la cel mai preţios tezaur”

Un alt om valoros al Moldoviţei, inginerul Casian Balabasciuc, „om tezaur”, aşa cum l-a numit directoarea Daniela Ceredeev, ale cărui povestiri, legende şi nuvele ne fascinează pe toţi, care ne bucură prin „felul în care mânuieşte condeiul şi felul în care vorbeşte despre oamenii frumoşi ai acestei comune”, a primit o diplomă de excelenţă şi toate aprecierile publicului. „Sunt un produs sută la sută al Moldoviţei. M-am născut în Moldoviţa, am făcut primele clase în Moldoviţa, apoi m-am întors la Moldoviţa pentru a lucra ca profesor la liceul din localitate, am lucrat pentru pădurile Moldoviţei, iar la final, am zis că trebuie să lucrez şi pentru spiritualitatea Moldoviţei (…). Moldoviţa înseamnă Bucovina, iar Bucovina înseamnă România. Trebuie să înţelegem că suntem în primul rând români şi trebuie să ţinem la această ţară ca la cel mai preţios tezaur”, a spus Casian Balabasciuc.

Cadrele didactice, „eroii copiilor”, modele şi exemple de urmat, au fost aplaudate la scenă deschisă. Toţi au recunoscut că nu vor uita niciodată această zi emoţionantă şi le sunt recunoscători celor care s-au gândit la ei şi i-au invitat la acest eveniment. „Toţi cei din sală sunt <pe scena inimii mele în fiecare zi>, de aceea vă mulţumesc că aţi răspuns invitaţiei noastre, să aveţi zile luminate şi să fiţi mereu lumină şi eroi pentru generaţiile următoare”, a fost mesajul directoarei Ceredeev.

O gală în semn de preţuire şi respect

Elevii Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa au avut prilejul să cunoască, să vadă în faţa ochilor dascăli care cu trudă, cu perseverenţă s-au format, ca mai apoi să modeleze la rândul lor alte generaţii. „Să trăim frumos şi în armonie în fiecare clipă”, a spus profesoara Dănuţa Mitric, fost director al Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, şi „să lăsăm o parte din sufletul nostru în fiecare clasă, oră, clipă...”.

În cele aproape două ore de gală, pe buzele dascălilor se citeau cuvinte precum dragoste, răbdare, devotament, sacrificiu, elemente fără de care nu poţi să te defineşti ca formator. Odată ajuns la catedră, sufletul îţi rămâne în mare parte acolo, printre bănci, printre cărţi şi sădit în inima fiecărui elev. Niciodată nu se sfârşeşte dorul de catedră, au spus dascălii din Moldoviţa, îndemnându-i pe elevi să-şi iubească ţara, strămoşii, cărţile, şcoala, credinţa. „Şcoala este trecut, prezent, viitor, ea ne garantează că suntem veşnici şi că facem ceea ce trebuie, aici, pe pământ, pentru a ne garanta veşnicia. Şcoala n-ar putea trăi fără oamenii ei. Aş vrea ca această gală să fie felul meu de a arăta oamenilor în mijlocul cărora am ajuns, poate pentru că aşa a vrut Cerul, acum o lună (în calitate de director al liceului – n.r.), oameni pe care i-am descoperit atât de valoroşi, oameni care lucrează atât de frumos pentru cei din jurul lor, că îi preţuiesc şi îi respect”, a concluzionat directoarea Daniela Ceredeev, care a reuşit să adune la un loc, de Ziua Educaţiei, atâtea emoţii pornite de la oameni de vârste diferite, dar plini de tinereţe.