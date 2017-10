Dublă tragedie

Doi bărbaţi, unul în vârstă de 44 de ani şi unul de 50 de ani, au murit, joi seară, în urma unui accident de o violenţă rară, după ce o autoutilitară de 3,5 tone s-a zdrobit de un autotren, fără ca şoferul autoutilitarei să schiţeze vreun gest de evitare ori să apuce să frâneze. Martori direcţi ai tragediei au fost şoferul autotrenului, dar şi şoferul unui autoturism care circula în spatele autoutilitarei şi care a fost implicat şi el în accident. Cei doi puteau să aibă şi ei un sfârşit violent joi seară, însă au fost mai norocoşi.

Pompierii au intervenit cu autospeciala de descarcerare grea. Unul dintre decedaţi, scos de sub roţile autotrenului

Joi, în jurul orei 19.30, pe DN 2 E, pe raza satului Brăieşti, comuna Cornu Luncii, o autoutilitară Mercedes Benz, condusă de Adrian Danci, în vârstă de 44 de ani, din Poiana Stampei, care circula dinspre Fălticeni spre Gura Humorului, a pătruns pe sensul opus, lovind în partea stânga-faţă autotrenul condus regulamentar de Gheorghe Buliga, în vârstă de 50 de ani, din comuna Arbore. Autoutilitara a intrat practic sub roata stânga-faţă a tirului, care, în urma impactului violent, a ajuns pe contrasens şi a intrat până în curtea unei case.

Echipajul de pompieri de la Detaşamentul Fălticeni deplasat la faţa locului a găsit o imagine de coşmar.

Plutonierul adjutant Grigore Cătălin, de la Detaşamentul de Pompieri Fălticeni, a declarat: „Am intervenit la locul accidentului, unde am găsit trei maşini implicate, autoutilitara, autotrenul şi un autoturism. Au fost în total patru victime, din care două erau decedate la locul intervenţiei, în autoutilitară. A fost nevoie de autospeciala de descarcerare grea, astfel că am solicitat sprijinul colegilor de la Suceava. A fost o descarcerare dificilă, a durat destul de mult, mai ales că una din victime era prinsă sub roţile autotrenului”.

Practic, Adrian Danci, şoferul autoutilitarei, şi pasagerul, Iosif Boca, ambii din Poiana Stampei, nu au avut nici o şansă de supravieţuire. Maşina lor a intrat în plină viteză în vehiculul greu şi s-a zdrobit odată cu cei doi.

Şoferul tirului: „Fără să depăşească, fără nimic, a intrat direct în mine”

Gheorghe Buliga, în vârstă de 50 de ani, din Arbore, este şoferul autotrenului implicat în accident. Acesta avea doar câteva traumatisme uşoare după impact. Omul nu-şi putea explica ce s-a întâmplat cu celălalt şofer.

„Fără să depăşească, fără nimic, avea coloană de maşini în spate şi a intrat direct în mine. Nu a intrat în balans, nu a părut să aibă nici o problemă, pur şi simplu deodată a intrat în faţa mea. Avea şi viteză destul de mare, am avut şi eu noroc, cauciucul din stânga mi-a explodat, mi-au sărit bucăţi de geam în cap. Nu am mai avut nici un control asupra tirului, puteam să mor şi eu”, a declarat bărbatul din Arbore.

Şoferul unui autoturism, aproape de a fi prins între cele două vehicule

Şi mai norocos a fost Ion Şerban, un tânăr în vârstă de 27 de ani, care circula cu un Opel Corsa în spatele autoutilitarei care s-a zdrobit de autotren.

„Era în faţa mea şi brusc a intrat pe contrasens în faţa tirului, pe care l-a acroşat în stânga. Eu fiind în spate nu ştiu exact ce am făcut, totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Maşina mea fost prinsă practic între ei, însă am scăpat fără să păţesc ceva, doar maşina e destul de avariată”, a povestit după accident tânărul care era în evidentă stare de şoc.

Având în vedere ce s-a întâmplat în faţa sa, se poate spune într-adevăr că acesta a avut foarte mult noroc.

Tirul a intrat în urma impactului în curtea casei unui localnic. Probabil că dacă ar fi avut viteză mai mare, colosul ar fi ajuns până în peretele casei.

„Eram în casă, în pat, am stat pe scaun la poartă cam până cu 20 de minute înainte să se întâmple. Eram în pat şi am auzit o bufnitură mare, când am ieşit am văzut cabina băgată aici în curte la mine”, a relatat omul clipele de groază.

Un accident atipic, provocat din motive ce vor fi aproape imposibil de stabilit

Poliţiştii rutieri care au demarat cercetări la faţa locului nu au găsit nici o urmă de frânare. Cum ambii bărbaţi din autoutilitară au murit, va fi greu de stabilit ce s-a întâmplat. Ar putea fi vorba de o clipă de aţipire la volan, de un moment de neatenţie, iar un indiciu este aşteptat şi de la probele privind alcoolemia.

Cauza accidentului este clară, pătrunderea pe contrasens, iar ce a provocat această pătrundere pe contrasens este probabil să nu se poată stabili vreodată.

Conform procedurilor, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru infracţiunea de ucidere din culpă şi continuă cercetările.

Şoferul autotrenului a fost verificat cu etilotestul, rezultând alcoolemie 0. La fel şi în cazul şoferului autoturismului care a fost implicat în accident.