Implicare

Un nou an şcolar reprezintă pentru copii, profesori şi părinţi o nouă provocare, iar poliţiştii suceveni au fost şi în acesta an alături de cei care pornesc pe acest drum şi au nevoie de susţinere materială. În afară de entuziasm, curiozitate şi putere de muncă, şcolarii au nevoie şi de o bază materială, susţinută de cele mai multe ori de familie. În mediul rural, însă, există destui copii cu posibilităţi financiare reduse, asupra cărora şi-au îndreptat atenţia la acest început de an poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul IPJ Suceava.

În colaborare cu partenerul tradiţional în cadrul acestor acţiuni caritabile, Brian Douglas, poliţiştii au oferit 50 de ghiozdane dotate cu penare şi rechizite copiilor cu posibilităţi financiare reduse din comunele Stroieşti şi Şcheia. Acest act de sprijin material a fost însoţit şi de mesajul clar al poliţiştilor care îi îndeamnă pe copii să meargă la şcoală, să aibă rezultate bune, pentru a deveni un sprijin pentru comunitate.

În cadrul acţiunii, 20 de ghiozdane echipate au fost oferite copiilor dintr-un cătun izolat din comuna Stroieşti, dar şi copiilor găsiţi la munca câmpului alături de părinţii lor, pe terenurile cultivate cu cartofi din apropierea satului. Alte 30 de ghiozdane cu rechizite au fost distribuite copiilor din comunitatea de romi din comuna Şcheia. Acest gest vine în completarea măsurilor preventive şi operative instituite în ultima perioadă în comuna Şcheia, unde cei mai mulţi autori ai unor infracţiuni sunt minori. Scopul acţiunii a avut de aceea o dublă însemnătate, atât în ceea ce priveşte promovarea educaţiei în rândul copiilor romi, cât şi în limitarea participării acestora la săvârşirea unor infracţiuni. Prin promovarea educaţiei în rândul copiilor, acţiunea are drept scop stimularea unui comportament antiinfracţional.

Pe de altă parte, odată cu începerea unui nou an şcolar, siguranţa în unităţile de învăţământ constituie o prioritate a poliţiştilor, care vor continua prin acţiunile lor să asigure creşterea gradului de securitate, atât în incinta unităţilor de învăţământ şi în zonele apropiate, cât şi pe traseele de acces către şcoli.