... nici noi n-am avea câştigător de Grand Slam! Nu e pentru cine ne tot pregătim, dar bine când se nimereşte să fie cineva de-al nostru. N-o fi la dublu ca la simplu, vorba CTP-ului, dar Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer merită felicitaţi din toată inima pentru succesul lor, dar şi pentru ceea ce au făcut pentru a ajunge la succes. Au jucat finala US Open cu cuplul spaniol Lopez în faţa unor tribune depopulate, poate şi pentru că era miezul zilei într-o vineri. Victoria a fost clară, fără a însemna că a fost şi facilă. Am văzut cu toţii (aud că meciul a fost televizat şi de Antena 1, cine o fi comentat?!) că românul şi olandezul au binemeritat victoria în primul rând pentru că au întreprins acţiuni pentru a o obţine, nu au aşteptat greşeala adversarilor jucând la siguranţă. Au fost răsplătiţi şi ei, am fost răsplătiţi şi noi, în sensul că n-am avut decât emoţii fireşti, nu ne-a crescut prea tare ritmul cardiac. 6-4, 6-3 a fost scorul finalei care le-a adus lui Horea şi JJ al doilea titlu de Grand Slam, după Wimbledon 2015, care rămâne trofeul-regină, atât prin prisma tradiţiei, cât şi pentru că se joacă în sistemul 3 din 5.

Nici finala de simplu feminin n-a produs emoţii pentru spectatori, Sloane Stephens a învins-o cu 6-3, 6-0 pe Madison Keys, deci încă un set la zero într-o finală feminină, după cel administrat de Muguruza lui Venus la Wimbledon. Aici, mult mai interesant a fost discursul învingătoarei, unul inspiraţional. Sloane a povestit cum un antrenor i-a pronosticat o carieră mediocră la 11 ani, dar mama sa i-a permis să-şi urmeze visul. Concluzia a fost că adesea rolul părinţilor este subestimat în devenirea copiilor, iar părinţii trebuie mereu să-şi încurajeze copiii, oricât ar părea de utopic ţelul propus.

În semifinala masculină de gală, un set i-a luat lui Nadal să se prindă că Delpo rezistă pe rever mai bine decât se estima, de parcă nu văzuse asta din meciul anterior cu Federer! I-a aplicat apoi o tactică de alternanţă, dacă argentinianul nu plesnea din prima decisiv cu dreapta, imediat trebuia să lovească reverul din alergare, ceea ce era deja diferit, plus că s-a golit rapid de energie după traseul solicitant de până aici. Despre finala masculină, care a avut loc azi-noapte, cu proxima ocazie.