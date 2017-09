Roade îmbelşugate

Comunitatea polonezilor s-a adunat pentru al 12-lea an consecutiv cu ocazia unui eveniment intitulat Sărbătoarea Roadelor. Ca în fiecare an, manifestarea a fost un bun prilej pentru polonezii din diferite localităţi ale Bucovinei să se reîntâlnească, să schimbe impresii şi să-şi etaleze produsele culinare. Soloneţu Nou, locul de desfăşurare a acţiunii, a fost plin de viaţă, iar fără teama de a greşi se poate spune că Mica Polonie din inima Bucovinei s-a adunat sâmbătă în această micuţă dar cochetă localitate.

La fel ca şi în anii precedenţi, la Soloneţu Nou au ajuns şi invitaţi din Polonia. Printre aceştia s-a aflat Mitropolitul Varşoviei, cardinalul Kazimierz Nycz, senatorul Maciej Luczak, vicepreşedintele Comisiei pentru Problemele Emigraţiei şi Legătura cu Polonezii din Străinătate, senatorul Ryszard Bonislawski, membru al Comisiei pentru Problemele Emigraţiei şi Legătura cu Polonezii din Străinătate, Andrzej Kalinowski, consulul Poloniei la Bucureşti, Agnieszka Skieterska, directorul Institutului Polonez la Bucureşti, precum şi o delegaţie din Voievodatul Podkarpacie, condusă de Czeslaw Laczak, vicepreşedintele Micului Seim din această regiune.

Invitaţii, întâmpinaţi de călăreţi la intrarea în Soloneţu Nou

Aşa cum s-a împământenit de ani buni, invitaţii din Polonia sunt întâmpinaţi de călăreţi la intrarea în Soloneţu Nou, iar o parte dintre ei ajung până la biserica din centrul satului în caleaşcă sau căruţă. De o astfel de primire a avut parte şi Mitropolitul Varşoviei, care a ajuns la biserică în caleaşcă alături de PS Gherghel, episcop de Iaşi, şi Ghervazen Longher, preşedintele Uniunii Polonezilor din România.

Întâmpinat cu pâine şi sare de copii şi adolescenţi îmbrăcaţi în costume tradiţionale, cardinalul Kazimierz Nycz a intrat în biserică însoţit de toţi preoţii şi a oficiat sfânta liturghie.

Au fost momente solemne, la care credincioşii au rezonat cu preoţii care au oficiat slujba ca un tot unitar.

Suceava, surpriza de la standul cu bucate

De la biserică, după finalul liturghiei, toată lumea s-a deplasat în curtea Dom Polski, acolo unde au fost organizate standurile cu produse şi preparate. Din păcate, faţă de anul trecut au lipsit etnicii ucraineni, dar probabil că a fost doar o sincopă nedorită.

În schimb, surpriza plăcută a venit de la Suceava, localitate care în ultimii şase ani a absentat. Cele patru „componente” ale lotului din Suceava nu doar că au prezentat și ulterior servit preparate foarte gustoase şi băuturi care i-au făcut pe cunoscători să plescăie de plăcere, dar au avut şi o ţinută specială. Una peste alta, au fost o echipă, aşa cum se întâmplă şi în cadrul activităţilor curente de la Uniunea Polonezilor din România.

Ghervazen Longher a apreciat surpriza, numai că le-a cerut să ridice standardul pentru anul viitor.

De altfel, preşedintele Uniunii Polonezilor din România consideră că Sărbătoarea Roadelor trebuie să se perpetueze an de an şi să fie o bornă în calendarul acţiunilor organizate în Bucovina de această comunitate.

Cinci tablete oferite la tombolă

Dacă standurile au fost partea care a bucurat simţurile gustative şi olfactive, în partea opusă s-a apelat la o altă coardă sensibilă: cea a auzului. Pe scena amenajată în curtea Dom Polski au urcat ansamblurile „Sołonczanka” din Soloneţu Nou, „Mała Pojana” din Poiana Micului, „Pădureţu” din Pârteştii de Sus şi Ansamblul folcloric „Złoty Potok” din regiunea Podkarpacie – Polonia. Au fost şi alte surprize, dar Ana Zielonka, femeia prin mâna cărora au trecut generaţii la rând de copii, a ştiut, aşa cum se întâmplă de fiecare dată, să ţină totul sub control.

Pe scenă au urcat şi membrii unei trupe din teatru din Polonia, care ieri au susţinut un spectacol şi la Poiana Micului.

La final, toţi cei prezenţi au putut participa la o tombolă, în urma căreia cinci norocoşi au plecat acasă cu câte o tabletă.

Deputatul Victoria Longher le-a mulţumit tuturor celor prezenţi la eveniment

Sărbătoarea Roadelor este o tradiţie mai veche prin care oamenii mulţumeau divinităţii la încheierea secerişului şi a lucrului pe câmp, dar şi pentru roadele culese.

„În mod tradiţional, cândva era sărbătorită în prima zi de toamnă. Acum, Sărbătoarea Roadelor se desfăşoară într-una din duminicile lunii septembrie. Vreau să le mulţumesc tuturor membrilor comunităţii poloneze care au participat şi care vin an de an la acest eveniment. Mă bucur că am văzut atât de multă lume aici, şi nu pot decât să remarc munca şi migala de care au dat dovadă oamenii din comunităţile poloneze din Bucovina, şi nu numai, pentru a prezenta standuri colorate cu produse, dulciuri şi mâncăruri specific poloneze sau care au intrat în bucătăria noastră în lunga perioadă de convieţuire paşnică alături de celelalte etnii din zonă”, a arătat Victoria Longher, deputatul care reprezintă interesele comunităţii de polonezi în Parlamentul României.