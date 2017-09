Verificări

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava, au făcut o „vizită” la Primăria Rădăuţi. Evenimentul s-a înregistrat luni, iar anchetatorii au zăbovit în sediul administraţiei locale din Rădăuţi timp de aproximativ patru ore.

Acţiunea a avut ca scop ridicarea de documente, iar dacă după ce acestea vor fi studiate procurorii vor ajunge la concluzia că sunt date care să conducă către ideea comiterii unor infracţiuni se va trece la faza următoare a anchetei penale.

Primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tătar, a confirmat acţiunea celor de la DNA şi a oferit detalii suplimentare despre ceea ce au căutat anchetatorii: „Ne-au fost solicitate documente cu privire la organizarea activităţilor prilejuite de Zilele Municipiului și de Târgul Olarilor <Ochiul de Păun>. Au fost ridicate documentele în original și am făcut proces verbal de predare a acestora. Menţionez că pentru aceste perioade au fost încheiate contracte de ocupare a domeniului public, în baza Hotărârii de Consiliu Local pe această temă, apoi a fost numită o comisie, prin dispoziţia primarului, care s-a ocupat de organizarea evenimentelor, de selectarea celor care au ocupat domeniul public. Există procesele verbale care au fost încheiate atunci, care au fost ridicate de domnii de la DNA. Cred că această măsură are, cel mai probabil, ca ţintă spaţiile de joacă pentru copii care au fost amenajate sau instalate atunci. Spun acest lucru pentru că am observat că cei de la DNA erau foarte interesaţi de acestea. Mai menţionez că primarul nu este cu nimic implicat în aceste probleme”.

Momentan, dosarul penal este înregistrat in rem, ceea ce înseamnă că sunt vizate doar fapte, nu şi persoane. Dacă se vor găsi indicii de comiterea unor fapte penale, urmărirea penală se va extinde şi faţă de persoane.