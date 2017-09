Teoretic, nu aveam cum să mă supăr indiferent de rezultatul meciului dintre del Potro și Thiem. Totuși, mi s-a întâmplat. Acest băiat bun, Domi Thiem, pesemne că e în circuit ca să-i facă pe alții să conștientizeze ce resurse nebănuite au. Sezonul acesta are multiple partide pierdute de la mingi de meci, ceea ce s-a întâmplat și în sferturi la US Open. Ce-i drept, nu are ce să-și reproșeze, Delpo le-a salvat cu doi ași consecutivi! Dar, prin tot ce s-a întâmplat de-a lungul acestei înfruntări epice, austriacul s-a comportat ca un adevărat cavaler al mesei rotunde, adversarul era la pământ și l-a așteptat să se ridice. Ar fi fost în stare să-și mute și el spada în mâna stângă dacă adversarul era rănit la dreapta! Nici măcar în momentele dramatice de final nu l-a pistonat pe rever pe argentinian, intrând de multe ori în luptă dreaptă între forehand-uri. Mingile trimise pe reverul lui del Potro nu erau nici mai multe, nici mai puține decât ar fi fost împotriva unui jucător solid pe ambele părți. Și când te gândești că Nadal și-a construit perioada de dominare cu vreo 75% din mingi trimise spre stânga lui Federer! Thiem ar trebui să fie mai cinic în joc, probabil că o știe, dar fie nu poate, fie nu vrea. După părerea mea de amator, ar fi bine să nu se mai supună nici la raliuri interminabile, să vină mai des la fileu, fiindcă are calități pentru asta, mult peste media circuitului. Jucând meci de meci preponderent din spate, rămâne fără energie în fazele înalte ale turneelor, adică atunci când contează. Am observat că, la capătul meciurilor lungi, nici serviciul său nu mai constituie un factor. În fine, ca un ultim exces de politețe, Thiem a spus la conferință că nu l-a deranjat defel atmosfera din tribune, deși latino-americanii, nu numai argentinienii, o împinseseră la limita limitei. Eu, unul, îmi propun ca de acum înainte să nu îmi mai împart simpatia la meciurile lui Thiem, indiferent cine se află de partea cealaltă a fileului. Chiar ar fi păcat ca acest băiat să nu-și împlinească potențialul.

Scuze dacă am supărat pe cineva acordând atât spațiu învinsului, dar măcar cu asta să se aleagă! Cât despre del Potro, credit total pentru multiplele lecții de supraviețuire pe care ni le oferă... S-a zbătut ani de zile să revină pe terenul de tenis, reușind să planeze la altitudine în ciuda unei aripi șubrede. Amintesc doar că a fost finalist la Olimpiadă, după ce l-a eliminat pe Nadal, dar și că a întors meciul cu Cilic din finala Cupei Davis tot de la 0-2 la seturi, pe terenul croaților, cu toate că își rupsese un deget în decisiv! Cu multe meciuri de poveste în spate, fiind inclusiv câștigător de Grand Slam, Delpo a spus despre acest meci cu Domi că este unul dintre cele ”mai grandioase” din cariera sa!