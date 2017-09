Joi, 7 Septembrie 2017 (16:36:57)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat astăzi, în cadrul unei dezbateri pe teme de infrastructură care a avut loc la Forumul Economic de la Krynica, din Polonia, importanța construirii unei autostrăzi a estului, pe ruta Varșovia – Suceava – București – Sofia. Șeful administrației județene a precizat că discuțiile de astăzi au avut ca temă strategia Carpatică Europeană, precum și cooperarea transfrontalieră. În cadrul discuțiilor cu privire la strategia Carpatică Europeană, Gheorghe Flutur a subliniat faptul că România trebuie să aibă rolul principal, având în vedere că pe teritoriul țării noastre se află mai mult de jumătate din lungimea lanțului carpatic. Astfel, el a arătat că România are peste 900 de kilometri din lungimea totală de 1.500 de kilometri din lungimea Munților Carpați, adică 60%, iar Suceava are ponderea cea mai mai mare din toate județele țării.

Gheorghe Flutur a arătat că în calitate de președinte al CJ Suceava și al Consiliului Regional Nord-Est a arătat că această regiune este cea mai mare din România, având 37.000 de kilometri pătrați, adică 15% din suprafața țării, cu 3,2 milioane de locuitori, 46 de orașe, 500 de comune și nouă universități, în care învață peste 60.000 de studenți. El a mai spus că Regiunea de Nord-Est are graniță cu Ucraina pe o lungime de 182 de kilometri, și cu Republica Moldova, pe o lungime de 562 de kilometri. „În cadrul întâlnirii de la Forumul Economic de la Krynica am prezentat că județul Suceava are o experiență bogată în derularea de programe transfrontaliere cu regiunea Cernăuți, din Ucraina, atât în exercițiul financiar care a trecut, cât și acum, când avem deja pregătite 13 proiecte comune, cu o valoare de circa 12 milioane de euro, pe diverse domenii, de la infrastructură, sănătate, cultură și până la situații de urgență”, a declarat șeful administrației județene.

Tot la întâlnirea de astăzi, Gheorghe Flutur a propus și a susținut nevoia construcției unui coridor rutier Est-Carpatic, care să lege Marea Baltică de Marea Neagră, respectiv o autostradă de la Varșovia - vestul Ucrainai – Suceava – București – Sofia. Flutur a arătat că la discuții au participat și guvernatorul regiunii Lviv, Oleksandr Hanushchyn, mareșalul voievodatului Podkarpackie, Wladyslaw Ortyl, reprezentantul Guvernului Ungariei pe probleme de dezvoltare regională, Istvan Grezsa și reprezentantul Slovaciei, Tomas Malatinec, șeful proiectului Via Carpatia, toți aceștia susținând propunerea pe care a făcut-o cu privire la construcția unui nou coridor rutier Est-Carpatic.

„Am explicat din nou că trebuie creat un coridor în estul Uniunii Europene, est-carpatic, de comunicații care ar ajuta atât estul României, vestul Ucrainei și nord-estul Poloniei. Toți cei prezenți mi-au dat dreptate. Aceste lucruri trebuie discutate în continuare la Bruxelles pentru soluții de finanțare”, a declarat Președintele CJ Suceava, care a mai adăugat că până în momentul de față strategiile pe autostrăzi au avut în atenție rutele est-vest și mai puțin nord-sud. Flutur a subliniat că noul coridor Est-Carpatic ar scurta distanța de la Varșovia spre Marea Neagră cu 500 de kilometri.