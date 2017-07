Doi copii şi o tânără au fost răniţi după ce doi şoferi băuţi au scăpat maşinile de sub control

Alcool la volan

Două accidente provocate de şoferi băuţi au băgat în spital o femeie şi doi copii.

Primul accident a avut loc duminică dimineaţă, în localitatea Frătăuţii Vechi. Andrei A., de 23 de ani, din comuna Gălăneşti, se afla la volanul unui autoturism Audi A4 şi circula dinspre Rădăuţi spre Frătăuţii Vechi. În jurul orei 04.30, după ce a intrat în sat, cel aflat la volan a pierdut controlul direcţiei, iar maşina sa a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autoturism marca VW Passat condus regulamentar de un bărbat de 30 de ani, din comună. În urma coliziunii, o femeie de 27 de ani, pasageră în autoturismul VW Passat, a fost rănită. Ea a fost transportată la spital, unde a fost diagnosticată cu ruptură splenică şi ruptură de vezică urinară, traumatism de bazin şi şoc hemoragic.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul şoferului nevinovat, iar în cazul lui Andrei A. a rezultat o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior li s-au recoltat şi probe de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele şoferului vinovat de producerea accidentului a fost deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care se află sub influenţa băuturilor alcoolice.

Duminică seară, în jurul orei 19.25, Ionel H., un bărbat de 38 de ani, din comuna Volovăţ, ce se deplasa la volanul unui autoturism marca Ford Focus dinspre centrul localităţii spre comuna Marginea, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, a pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu un autoturism Opel Zafira condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Volovăţ.În urma coliziunii, doi copii, unul de 12 ani şi celălalt de numai un an, care se aflau în autoturismul Opel, au fost răniţi. Ei au fost transportaţi la spitalul din Rădăuţi, după care au fost transferaţi la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului de Urgenţă din Suceava, unde cel de un an a fost diagnosticat cu traumatism cranio-facial şi excoriaţii hemifacies stânga.

Cei doi conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 1,52 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul lui Ionel H. şi 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului de 20 de ani, după care li s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele bărbatului de 38 de ani care a provocat accidentul s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice.